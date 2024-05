Hozan Issan trifft für Schruns II dreimal gegen Hittisau II

Details Donnerstag, 16. Mai 2024 22:20

Im Rahmen der 22. Runde der 4. Landesklasse lieferten sich der Intersport FC Schruns 1b und der KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b ein ungleiches Duell, das mit einem klaren 6:0 für die Heimmannschaft endete. FC Schruns 1b zeigte eine herausragende Leistung und ließ dem Gegner kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Von Anfang an dominierten die Hausherren das Geschehen und setzten FC Hittisau 1b mit konsequentem Angriffsspiel unter Druck.

Starker Start und frühe Führung für FC Schruns 1b

Bereits in der 6. Minute eröffnete Hozan Issa den Torreigen mit einem gekonnten Treffer zum 1:0. Nur zwei Minuten später baute Sasa Zivkovic die Führung weiter aus, was den Gastgebern einen komfortablen Vorsprung verschaffte. FC Schruns 1b spielte weiterhin aggressiv und zielstrebig, während FC Hittisau 1b sichtlich Mühe hatte, eine Antwort auf das schnelle Spiel der Hausherren zu finden. Kurz vor der Halbzeitpause in der 40. Minute bewies Hozan Issa erneut seine Klasse, indem er das 3:0 erzielte und somit seinen zweiten Treffer des Spiels markierte. Mit einem beruhigenden Vorsprung ging FC Schruns 1b in die Pause.

Weitere Tore besiegeln das Schicksal von FC Hittisau 1b

Nach der Halbzeit setzte FC Schruns 1b seine Dominanz fort. In der 53. Minute traf Hozan Issa zum dritten Mal und erhöhte auf 4:0, was ihn zum Mann des Spiels machte. Seine hervorragende Leistung war bezeichnend für die Stärke und Effektivität der gesamten Mannschaft. Nur fünf Minuten später, in der 58. Minute, trug sich David Berthold in die Torschützenliste ein und brachte das Ergebnis auf 5:0. Das Spiel schien bereits entschieden, doch die Hausherren hatten noch nicht genug. In der 90. Minute sorgte Denys Solovei mit dem sechsten und letzten Tor des Abends für den Schlusspunkt eines fulminanten Spiels.

Als der Schiedsrichter das Spiel nach 91 Minuten beendete, stand ein klares und unmissverständliches Ergebnis auf der Anzeigetafel: 6:0 für FC Schruns 1b. Die Mannschaft feierte einen überwältigenden Sieg, der die Zuschauer und Fans begeisterte. Mit dieser beeindruckenden Vorstellung untermauerte FC Schruns 1b seine Ambitionen in der Liga und zeigte eine Leistung, die in Erinnerung bleiben wird.

Der FC Hittisau 1b muss sich nach dieser schweren Niederlage schnell wieder sammeln, um in den kommenden Spielen besser abzuschneiden. Der Intersport FC Schruns 1b hingegen kann mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Begegnungen gehen, gestärkt durch eine überzeugende Teamleistung und einen klaren Sieg.

4. Landesklasse: Schruns 1b : Hittisau 1b - 6:0 (3:0)

90 Denys Solovei 6:0

58 David Berthold 5:0

53 Hozan Issa 4:0

40 Hozan Issa 3:0

8 Sasa Zivkovic 2:0

6 Hozan Issa 1:0

