Packendes 4:6 zwischen Egg/Andelsbuch 1c und den Austria Lustenau Juniors

In einem atemberaubenden Fußballspiel der 4. Landesklasse, das in der 22. Runde stattfand, lieferten sich SPG Egg/Andelsbuch 1c und SC Austria Lustenau Juniors ein wahres Torfeuerwerk. Am Ende des Spiels stand es 6:4 für die Gäste aus Lustenau, die sich mit einem starken Finish durchsetzten. Das Match war geprägt von einer intensiven Dynamik und zahlreichen Wendungen, die die Fans bis zur letzten Minute in Atem hielten.

Früher Vorsprung für Egg/Andelsbuch 1c

Die Hausherren starteten fulminant in die Partie. Bereits in der 4. Minute brachte Franz-Josef Köss Egg/Andelsbuch 1c mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer gab den Gastgebern Rückenwind, und nur vier Minuten später baute Elias Moosbrugger den Vorsprung weiter aus. Sein Tor zum 2:0 in der 8. Minute ließ die Hoffnungen der Heimfans auf einen erfolgreichen Abend steigen. Moosbrugger war es auch, der in der 16. Minute erneut zuschlug und das Scoreboard auf 3:0 stellte. Egg/Andelsbuch 1c schien das Spiel fest im Griff zu haben, doch die Austria Lustenau Juniors hatten andere Pläne.

Die Aufholjagd der Juniors

Die Antwort der Juniors ließ nicht lange auf sich warten. Francis Sajol leitete in der 20. Minute die Aufholjagd mit seinem Tor zum 3:1 ein. Dieser Treffer wirkte wie ein Weckruf für die Gäste, die nun immer besser ins Spiel fanden. In der 33. Minute brachte Kerim Kocabay sein Team mit einem weiteren Tor näher heran, und nur neun Minuten später erzielte Marlon Schweighofer den Ausgleich zum 3:3. Der Stürmer war es auch, der kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, die erstmalige Führung für die Juniors zum 4:3 markierte. Timo Dragositz, der eine herausragende Leistung zeigte, erzielte dieses wichtige Tor.

Nach der Pause ging das muntere Toreschießen weiter. Marlon Schweighofer baute die Führung in der 65. Minute auf 5:3 aus. Egg/Andelsbuch 1c gab sich jedoch nicht geschlagen und fand durch Konrad Meusburger in der 69. Minute den Anschlusstreffer zum 4:5. Die Hoffnung auf ein Comeback lebte wieder, doch Timo Dragositz machte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 6:4 alle Hoffnungen zunichte. Mit diesem Tor besiegelte er den Auswärtssieg für die Austria Lustenau Juniors.

Das Spiel endete nach einer spannenden Schlussphase und fünf Minuten Nachspielzeit mit einem 6:4-Sieg für die Austria Lustenau Juniors. Es war ein Match, das den Zuschauern aufgrund der vielen Tore und dramatischen Wendungen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

4. Landesklasse: Egg/Andelsbuch 1c : Austria Lustenau Jrs. - 4:6 (3:4)

94 Timo Dragositz 4:6

69 Konrad Meusburger 4:5

65 Marlon Schweighofer 3:5

44 Timo Dragositz 3:4

42 Marlon Schweighofer 3:3

33 Kerim Kocabay 3:2

20 Francis Sajol 3:1

16 Elias Moosbrugger 3:0

8 Elias Moosbrugger 2:0

4 Franz-Josef Köss 1:0

