SK Meiningen II triumphiert mit 6:2 gegen FC Schwarzenberg II

Details Freitag, 31. Mai 2024 00:55

In einem torreichen Spiel der 24. Runde der 4. Landesklasse (V) setzte sich der SK Meiningen 1b mit einem beeindruckenden 6:2 gegen den FC Schwarzenberg 1b durch. Das Match begann ausgeglichen, doch im Verlauf der zweiten Halbzeit dominierte das Heimteam und sicherte sich den klaren Sieg. Der Star des Spiels war Simon Sieber, der gleich dreimal für SK Meiningen 1b traf.

Früher Treffer und Ausgleich vor der Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als SK Meiningen 1b bereits in der 12. Minute in Führung ging. Niklas Leopold Holl brachte das Heimteam nach einer schönen Kombination in Front und sorgte für den perfekten Start. Der frühe Treffer verlieh den Gastgebern sichtlich Selbstvertrauen, und sie setzten FC Schwarzenberg 1b in den folgenden Minuten weiter unter Druck.

Doch die Gäste ließen sich nicht entmutigen und kamen nach und nach besser ins Spiel. In der 39. Minute erzielte Renald Zündel den Ausgleich für den FC Schwarzenberg 1b, was für neue Spannung sorgte. Beide Teams gingen mit einem 1:1 in die Halbzeitpause, was auf eine spannende zweite Hälfte hindeutete.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Schock für den FC Schwarzenberg 1b. In der 52. Minute unterlief Petar Milojevic ein Eigentor, wodurch SK Meiningen 1b wieder in Führung ging. Dieser unglückliche Zwischenfall schien die Gäste aus dem Tritt zu bringen, und SK Meiningen 1b nutzte dies gnadenlos aus.

Nur fünf Minuten später, in der 57. Minute, baute Noah Ganath die Führung weiter aus und erhöhte auf 3:1 für SK Meiningen 1b. Die Gastgeber spielten nun wie entfesselt und ließen dem FC Schwarzenberg 1b kaum noch Raum zur Entfaltung. Die Abwehr der Gäste wirkte zunehmend überfordert.

In der 63. Minute schlug erneut Simon Sieber zu, der nach einer schönen Vorlage zum 4:1 traf. Der Torhunger des SK Meiningen 1b war jedoch noch nicht gestillt. Simon Sieber ließ sich in der 71. Minute erneut feiern, als er mit einem weiteren Treffer das 5:1 markierte. Die Offensive des Heimteams zeigte sich nun in bester Spiellaune und bereitete der gegnerischen Abwehr große Probleme.

Doch damit nicht genug: In der 81. Minute machte Simon Sieber seinen Hattrick perfekt und erzielte das 6:1 für SK Meiningen 1b. Der Jubel bei den Heimfans kannte keine Grenzen mehr, und das Spiel war endgültig entschieden. Trotz des klaren Rückstands gaben die Gäste nicht auf und kamen in der 86. Minute noch zu einem Ehrentreffer durch Damian Dietrich, der zum 6:2-Endstand traf.

Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem überzeugenden 6:2-Sieg für SK Meiningen 1b. Das Team zeigte insbesondere in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Leistung und sicherte sich damit wichtige Punkte in der 4. Landesklasse (V).

4. Landesklasse: SK Meiningen 1b : Schwarzenberg 1b - 6:2 (1:1)

86 Damian Dietrich 6:2

81 Simon Sieber 6:1

71 Simon Sieber 5:1

63 Simon Sieber 4:1

57 Noah Ganath 3:1

52 Eigentor durch Petar Milojevic 2:1

39 Renald Zündel 1:1

12 Niklas Leopold Holl 1:0

