Zehn Treffer zwischen FC Mellau II und dem FC Sulzberg II

Ein packendes Spiel zwischen dem FC Mellau 1b und dem FC Sulzberg 1b endete mit einem spektakulären 6:4-Sieg für die Gastgeber. Bereits in den ersten Minuten zeigten beide Mannschaften ihre offensive Stärke, aber es war der FC Mellau 1b, der mit einem starken Start die Weichen für den Sieg stellte. Torschützen des Tages waren Luca Meusburger und Jan Natter für die Heimmannschaft, während Maximilian Baldauf für die Gäste herausragte.

Starker Beginn des FC Mellau 1b

Von Beginn an zeigte der FC Mellau 1b, warum sie in dieser Saison zu den Top-Teams der 4. Landesklasse (V) gehören. Bereits in der 4. Minute gelang es Luca Meusburger, das erste Tor des Spiels zu erzielen und damit sein Team früh in Führung zu bringen. Nur wenige Minuten später, in der 20. Minute, baute Marco Bischof die Führung auf 2:0 aus, als er mit einem präzisen Schuss den gegnerischen Torhüter überwand.

Der FC Mellau 1b gab sich mit der komfortablen Führung nicht zufrieden und setzte die Abwehr des FC Sulzberg 1b weiter unter Druck. In der 24. Minute war es erneut Luca Meusburger, der das dritte Tor für die Gastgeber erzielte und damit seine starke Leistung an diesem Tag unterstrich.

Der FC Sulzberg 1b ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 26. Minute erzielte Maximilian Baldauf das erste Tor für die Gäste und verkürzte auf 3:1. Doch trotz dieses Anschlusstreffers gelang es den Gästen nicht, den Rückstand bis zur Halbzeit weiter zu verkürzen, sodass der FC Mellau 1b mit einer komfortablen 3:1-Führung in die Pause ging.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete – mit Toren für den FC Mellau 1b. Innerhalb von nur zwei Minuten, in der 48. und 49. Minute, erzielte Jan Natter zwei schnelle Tore und erhöhte den Spielstand auf 5:1. Nur eine Minute später, in der 50. Minute, setzte Jan Natter seinen beeindruckenden Lauf fort und erzielte das sechste Tor für den FC Mellau 1b.

Trotz des hohen Rückstands gab der FC Sulzberg 1b nicht auf und zeigte weiterhin Kampfgeist. In der 52. Minute war es wieder Maximilian Baldauf, der für die Gäste traf und den Spielstand auf 6:2 verkürzte. Der Stürmer des FC Sulzberg 1b bewies an diesem Tag seine Torgefahr und war der herausragende Spieler seines Teams.

In der 64. Minute setzte Maximilian Baldauf seine beeindruckende Leistung fort und erzielte sein drittes Tor des Spiels, wodurch der Spielstand auf 6:3 geändert wurde. Der FC Sulzberg 1b schöpfte noch einmal Hoffnung und versuchte, den Rückstand weiter zu verkürzen.

In der 88. Minute gelang Maximilian Baldauf sein viertes Tor des Tages und verkürzte den Spielstand auf 6:4. Doch trotz dieses späten Treffers reichte die Zeit nicht mehr aus, um das Spiel noch zu drehen. Die Abwehr des FC Mellau 1b hielt stand und ließ keine weiteren Gegentore zu.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute endete ein packendes und torreiches Spiel mit einem verdienten 6:4-Sieg für den FC Mellau 1b. Beide Mannschaften zeigten eine starke offensive Leistung, doch am Ende war es der FC Mellau 1b, der als Sieger vom Platz ging.

4. Landesklasse: FC Mellau 1b : Sulzberg 1b - 6:4 (3:1)

88 Maximilian Baldauf 6:4

64 Maximilian Baldauf 6:3

52 Maximilian Baldauf 6:2

50 Jan Natter 6:1

49 Jan Natter 5:1

48 Jan Natter 4:1

26 Maximilian Baldauf 3:1

24 Luca Meusburger 3:0

20 Marco Bischof 2:0

4 Luca Meusburger 1:0

