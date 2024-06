SV Frastanz II gewinnt Mittelfeldduell bei Schwarzenberg klar

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:29

Im Duell zwischen MEVO FC Schwarzenberg 1b und Keckeis Installationen SV Frastanz 1b setzte sich der Gast klar mit 5:1 durch. Bereits in der ersten Halbzeit legte SV Frastanz 1b den Grundstein für den Sieg und ließ auch in der zweiten Hälfte nicht locker. Damit sicherte sich das Team einen souveränen Auswärtserfolg und festigte seine Position in der 4. Landesklasse (V).

Frühe Führung für SV Frastanz 1b

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als SV Frastanz 1b bereits in der 16. Minute durch Marko Pranjic in Führung ging. Pranjic, der an diesem Tag eine herausragende Leistung zeigte, nutzte eine Unaufmerksamkeit der Schwarzenberger Abwehr und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Front. FC Schwarzenberg 1b versuchte zwar, schnell eine Antwort zu finden, doch die Defensive von Frastanz stand sicher.

Bereits in der 33. Minute erhöhte David Steinacher auf 2:0 für die Gäste. Steinacher profitierte von einem gut getimten Pass in den Strafraum und ließ dem Torhüter der Schwarzenberger keine Chance. FC Schwarzenberg 1b fand kaum Mittel gegen die druckvoll agierenden Gäste, die weiter auf das nächste Tor drängten.

Schwarzenberg mit Anschluss, Frastanz kontert sofort

In der 39. Minute keimte kurz Hoffnung für die Gastgeber auf, als Renald Zündel den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Zündel schloss einen schnellen Konter seiner Mannschaft erfolgreich ab und brachte FC Schwarzenberg 1b wieder ins Spiel. Doch die Freude währte nur kurz. Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Paul Albrecht den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. In der 45. Minute traf er zum 3:1 für SV Frastanz 1b und sorgte somit für eine komfortable Pausenführung.

Auch in der zweiten Halbzeit dominierte SV Frastanz 1b das Geschehen. In der 60. Minute war es Sebastian Nachbaur, der auf 4:1 erhöhte. Nachbaur setzte sich im Strafraum durch und vollendete gekonnt. FC Schwarzenberg 1b fand kein Mittel gegen die druckvolle Offensive der Gäste und musste weitere Angriffe abwehren.

Schlusspunkt durch Marko Pranjic

Den Schlusspunkt setzte erneut Marko Pranjic in der 67. Minute. Mit seinem zweiten Treffer des Tages erhöhte er auf 5:1 und besiegelte endgültig den Sieg für SV Frastanz 1b. Die Gastgeber konnten dem nichts mehr entgegensetzen und mussten sich am Ende klar geschlagen geben.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem verdienten 5:1-Erfolg für SV Frastanz 1b. Die Gäste überzeugten durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und eine effiziente Chancenverwertung. FC Schwarzenberg 1b hingegen musste erkennen, dass an diesem Tag wenig zu holen war und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

4. Landesklasse: Schwarzenberg 1b : Frastanz 1b - 1:5 (1:3)

67 Marko Pranjic 1:5

60 Sebastian Nachbaur 1:4

46 Paul Albrecht 1:3

39 Renald Zündel 1:2

33 David Steinacher 0:2

16 Marko Pranjic 0:1

