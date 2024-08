Überwältigender Auswärtssieg für Koblach II gegen FC Schruns II

Details Sonntag, 11. August 2024 00:53

Im ersten Saisonspiel der 4. Landesklasse (V) trafen der Intersport FC Schruns 1b und der Peter Dach FC Koblach 1b aufeinander. Die Gäste aus Koblach dominierten das Spiel von Anfang an und sicherten sich einen eindrucksvollen 5:1-Sieg. Besonders bemerkenswert waren die Leistungen von Toni Mitrovic und Thomas Staudacher, die zusammen vier der fünf Tore für die Gäste erzielten.

Blitzstart für FC Koblach 1b

Das Spiel begann unter perfekten Bedingungen, als der Schiedsrichter die Partie zwischen dem FC Schruns 1b und dem FC Koblach 1b anpfiff. Schon nach 12 Minuten zeichnete sich ab, dass die Gäste aus Koblach einen klaren Sieg anstrebten. Thomas Staudacher brachte seine Mannschaft mit einem frühen Tor in Führung, was für einen Motivationsschub im Team sorgte.

Nur acht Minuten später zeigte Toni Mitrovic, warum er ein Schlüsselspieler für den FC Koblach 1b ist. In der 20. Minute erhöhte er den Spielstand auf 0:2, was die Gastgeber aus Schruns unter erheblichen Druck setzte. Der FC Schruns 1b fand kaum in die Partie und hatte Schwierigkeiten, dem schnellen Spiel der Gäste etwas entgegenzusetzen.

Die Dominanz der Gäste setzte sich fort, und in der 33. Minute war es erneut Thomas Staudacher, der den Ball im Netz versenkte und den Vorsprung auf 0:3 ausbaute. Der FC Koblach 1b zeigte eine beeindruckende Mannschaftsleistung und ließ dem FC Schruns 1b kaum Luft zum Atmen. Mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken konnte der FC Koblach 1b das Spiel kontrollieren und sich weitere Chancen erarbeiten.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff machte Jan Heinzle das Debakel für den FC Schruns 1b perfekt. In der 45. Minute traf er zum 0:4 und sorgte damit für einen komfortablen Vorsprung zur Halbzeit. Der FC Schruns 1b war sichtlich geschockt und fand kein Mittel gegen die spielerische Überlegenheit der Gäste.

Bemühungen des FC Schruns 1b bleiben unbelohnt

Nach der Halbzeitpause versuchte der FC Schruns 1b, mit neuer Energie ins Spiel zu starten. Die Gastgeber zeigten sich kämpferisch und wollten das Ergebnis zumindest etwas erträglicher gestalten. In der 61. Minute gelang Dominik Stemer dann auch der Anschlusstreffer zum 1:4. Es schien, als könnte der FC Schruns 1b doch noch etwas Druck auf die Gäste ausüben.

Doch diese Hoffnungen wurden schnell zunichte gemacht. Der FC Koblach 1b ließ sich nicht beirren und setzte weiterhin auf eine solide Abwehrarbeit und schnelle Konter. In der 83. Minute war es erneut Toni Mitrovic, der seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und den Endstand von 1:5 markierte. Der FC Schruns 1b hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen und musste sich letztlich geschlagen geben.

Mit diesem deutlichen Sieg setzte der FC Koblach 1b ein Ausrufezeichen zum Saisonstart. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und dominierte das Spiel über weite Strecken. Der FC Schruns 1b hingegen muss sich nach dieser Niederlage schnell sammeln und an seinen Schwächen arbeiten, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

4. Landesklasse: Schruns 1b : Koblach 1b - 1:5 (0:4)

83 Toni Mitrovic 1:5

61 Dominik Stemer 1:4

47 Jan Heinzle 0:4

33 Thomas Staudacher 0:3

20 Toni Mitrovic 0:2

12 Thomas Staudacher 0:1

