Alle Neune! FC Mellau 1b feiert Schützenfest

Jede Menge Tore wurden den Zuschauern zum Saisonauftakt der 4. Landesklasse serviert, als der FC Mellau 1b beim FC Viktoria Bregenz 1b antrat. Die Partie endete Sonntagmittag mit einem 9:1-Schüzenfest der Gäste. Bereits zur Halbzeit stand es 5:0, und auch in der zweiten Hälfte dominierten die Mellauer das Geschehen.

Messe ist früh gelesen

Der erste Treffer ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 5. Minute ging Mellau in Führung. Ein schöner Angriff wurde von Jovo Zoric erfolgreich abgeschlossen. Der Druck der Gäste zahlte sich früh aus, und das Team zeigte von Beginn an seine Ambitionen.

Der FC Viktoria versuchte, über mehr Kampf ins Spiel zu finden, doch der Gegner blieb dominant. Ein stark ausgeführter Konter in der 13. Minute führte zum 2:0 für Mellau - Marco Meusburger versenkte den Ball sicher. Dabei verletzte sich der 21-Jährige und musste behandelt werden.

In der 29. Minute erhöhten die Gäste durch Marco Bischof auf 3:0. Trotz eines Lattenschusses gelang es der Viktoria nicht, den Anschluss zu finden. Die Klasse von Mellau zeigte sich erneut, als Co-Trainer Zoric in der 35. Minute das 4:0 erzielte. Ein weiterer Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte - wieder durch Bischof - brachte das Halbzeitergebnis von 5:0 für den FC Mellau 1b. Damit war die Entscheidung bereits gefallen.

Gäste legen vier Tore nach

Die zweite Hälfte begann mit einem Hoffnungsschimmer für die Viktoria. Nach einem klaren Foul bekamen die Hausherren in der 49. Minute einen Elfmeter zugesprochen, den Patrick Verunica sicher verwandelte. Der Zwischenstand von 1:5 zeigte, dass Viktoria zumindest Ehrgeiz bewies.

Doch Mellau ließ nicht locker und antwortete prompt. Bereits in der 52. Minute stellten die Gäste den alten Abstand wieder her - Florian Dünser machte das halbe Dutzend voll. Ein weiteres Tor, das Josef Figer erzielte, folgte in der 57. Minute, womit die Gäste auf 7:1 davonzogen. Die Viktoria vergab in der 70. Minute eine 100-prozentige Torchance und konnte somit keine weitere Ergebniskosmetik betreiben.

In der Schlussphase zeigte sich Mellau weiterhin in Torlaune. In der 74. und 80. Minute trafen abermals Dünser sowie Andreas Rumpler ins Schwarze und besiegelten den 1:9-Endstand. Die Gäste zeigten eine herausragende Leistung und dominierten das Spiel von Anfang bis Ende.

