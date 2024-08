SC Fussach 1b dominiert IPA SC Tisis 1b mit einem 6:1-Sieg

Details Montag, 19. August 2024 15:26

In einem einseitigen Spiel der 4. Landesklasse (V) setzte sich der SC Fussach 1b deutlich mit 6:1 gegen den IPA SC Tisis 1b durch. Die Heimmannschaft zeigte von Beginn an ihre Überlegenheit und ließ den Gästen keine Chance. Bereits zur Halbzeit führte Fussach mit 3:1 und baute den Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus.

Furioser Start für SC Fussach 1b

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 7. Minute konnte Dario Veljovic den SC Fussach 1b in Führung bringen. Ein frühes Tor, das die Weichen für den weiteren Spielverlauf stellte. Die Gastgeber ließen nicht locker und erhöhten den Druck auf die Abwehr des IPA SC Tisis 1b.

In der 25. Minute erzielte Elias Schöpf das 2:0 für die Heimmannschaft. Ein Treffer, der die Dominanz von Fussach weiter unterstrich. Die Gäste konnten in dieser Phase des Spiels kaum Akzente setzen und liefen meist dem Ball hinterher.

Kurz vor der Halbzeit, in der 42. Minute, war es dann erneut Benedikt David Holzer, der das 3:0 markierte. Ein Tor, das den Spielstand mehr als gerecht widerspiegelte und den IPA SC Tisis 1b weiter in Bedrängnis brachte. Doch unmittelbar vor dem Pausenpfiff gelang den Gästen durch Yunus Özdemir der Anschlusstreffer zum 3:1 (44. Minute), der zumindest ein wenig Hoffnung auf eine spannende zweite Halbzeit aufkeimen ließ.

SC Fussach 1b lässt keine Zweifel aufkommen

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dominant für den SC Fussach 1b wie die erste. Bereits in der 50. Minute traf Benedikt David Holzer zum zweiten Mal an diesem Tag und stellte mit seinem Tor zum 4:1 den alten Abstand wieder her. Damit war die Moral der Gäste endgültig gebrochen.

Nur sieben Minuten später konnte Clemens Dokl auf 5:1 erhöhen (57. Minute). Die Heimmannschaft hatte das Spiel nun komplett unter Kontrolle und ließ dem IPA SC Tisis 1b keine Chance, zurück ins Spiel zu finden.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Kevin Ciceli in der 88. Minute, als er zum 6:1-Endstand traf. Ein verdienter Abschluss für eine Mannschaft, die über die gesamten 90 Minuten hinweg die klar bessere war.

Mit diesem deutlichen Sieg setzt der SC Fussach 1b ein Ausrufezeichen in der 4. Landesklasse und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der IPA SC Tisis 1b hingegen muss sich nach dieser klaren Niederlage wieder sammeln und versuchen, in den kommenden Spielen Punkte zu sammeln.

4. Landesklasse: Fussach 1b : SC Tisis 1b - 6:1 (3:1)

88 Kevin Ciceli 6:1

57 Clemens Dokl 5:1

50 Benedikt David Holzer 4:1

44 Yunus Özdemir 3:1

42 Benedikt David Holzer 3:0

25 Elias Schöpf 2:0

7 Dario Veljovic 1:0

