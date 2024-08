Muhammet Karpuz gelingt Doppelpack für die Nenzing Juniors gegen Schruns II

Details Montag, 19. August 2024 15:27

In einem eindrucksvollen Spiel setzte sich der FC Nenzing Juniors in der 2. Runde der 4. Landesklasse (V) mit einem klaren 5:0 gegen den FC Schruns 1b durch. Die Hausherren demonstrierten von Beginn an ihre Überlegenheit und ließen dem Gegner keine Chance. Insbesondere Muhammet Karpuz und Nikolas Gantner trugen maßgeblich zum deutlichen Sieg bei.

Frühe Führung für die Hausherren

Die Partie begann mit einer klaren Zielsetzung der FC Nenzing Juniors, die früh die Initiative übernahmen und Druck auf die Gäste ausübten. Schon nach 27 Minuten durften die Heimfans das erste Mal jubeln. Mustafa Can Bostan erzielte das 1:0 und brachte seine Mannschaft in Führung. Dieses Tor war der Auftakt zu einer dominanten Vorstellung der Nenzinger.

Nur sechs Minuten später, in der 33. Minute, erhöhte Nikolas Gantner auf 2:0. Der FC Schruns 1b fand kein Mittel gegen die aggressive und gut organisierte Spielweise der Hausherren. Der Druck der Nenzing Juniors ließ nicht nach, und kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, war es erneut Muhammet Karpuz, der mit seinem Treffer zum 3:0 den Pausenstand besiegelte.

FC Nenzing Juniors lässt nicht locker

Auch nach der Halbzeitpause änderte sich das Bild kaum. Der FC Nenzing Juniors behielt die Kontrolle über das Spiel und setzte den FC Schruns 1b weiterhin unter Druck. In der 56. Minute erhöhte Nikolas Gantner mit seinem zweiten Tor des Tages auf 4:0. Die Abwehr der Gäste konnte dem ständigen Ansturm der Nenzinger nichts entgegensetzen.

Der FC Nenzing Juniors zeigte sich auch in der Schlussphase des Spiels unermüdlich. In der 73. Minute war es wiederum Muhammet Karpuz, der mit seinem zweiten Treffer zum 5:0 den Schlusspunkt setzte. Damit krönte er eine überragende Leistung seiner Mannschaft.

Der Schlusspfiff ertönte schließlich in der 90. Minute, und der FC Nenzing Juniors konnte einen hochverdienten 5:0-Sieg feiern. Dieses beeindruckende Ergebnis reflektiert die Dominanz und die spielerische Überlegenheit der Hausherren an diesem Tag.

4. Landesklasse: FC Nenzing Juniors : Schruns 1b - 5:0 (3:0)

73 Muhammet Karpuz 5:0

56 Nikolas Gantner 4:0

44 Muhammet Karpuz 3:0

33 Nikolas Gantner 2:0

27 Mustafa Can Bostan 1:0

Details

