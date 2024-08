FC Viktoria Bregenz 1b feiert deutlichen 4:0-Sieg gegen SPG Egg/Andelsbuch 1c

Details Montag, 19. August 2024 15:28

Der FC Viktoria Bregenz 1b setzte sich im Spiel der 2. Runde der 4. Landesklasse (V) deutlich gegen die SPG Egg/Andelsbuch 1c durch. Die Bregenzer dominierten die Partie von Beginn an und sicherten sich mit einer starken Leistung einen klaren 4:0-Auswärtssieg. Die Torschützen Hakan Parlak, Ferdi Altintas und Emre Gül trugen maßgeblich zum Erfolg bei.

Erste Halbzeit: Bregenz geht in Führung

Die Partie begann mit viel Energie von beiden Seiten. Beide Teams versuchten, das Spiel zu kontrollieren und sich Chancen zu erarbeiten. Doch es waren die Gäste aus Bregenz, die in der 38. Minute die erste entscheidende Aktion setzten. Hakan Parlak brachte den FC Viktoria Bregenz 1b mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieses Tor schien den Gastgebern den Wind aus den Segeln zu nehmen, und die Bregenzer konnten das Spiel zunehmend bestimmen.

Bis zur Halbzeitpause gelang es der SPG Egg/Andelsbuch 1c nicht, den Ausgleich zu erzielen, obwohl sie sich bemühten, nach vorne zu spielen. Die Abwehrreihe der Gäste stand jedoch sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. So ging es mit einer knappen 1:0-Führung für die Gäste in die Kabine.

Zweite Halbzeit: Bregenz baut die Führung aus

Nach der Halbzeitpause kamen die Gastgeber motiviert zurück aufs Spielfeld, um den Rückstand aufzuholen. Doch die Mannschaft aus Bregenz zeigte sich äußerst effizient und erhöhte in der 56. Minute auf 2:0. Ferdi Altintas war es, der nach einem gut gespielten Angriff den Ball im Tor unterbrachte und damit die Weichen für den Auswärtssieg stellte.

Die Gastgeber schienen nach dem zweiten Treffer etwas demoralisiert und fanden keine Mittel, um die kompakte Defensive der Bregenzer zu durchbrechen. Die Gäste nutzten diese Phase der Unsicherheit bei der SPG Egg/Andelsbuch 1c konsequent aus. In der 70. Minute war es erneut Hakan Parlak, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das Ergebnis auf 3:0 stellte.

Das Spiel war nun entschieden, aber die Gäste hatten noch nicht genug. Nur drei Minuten nach dem dritten Tor setzte Emre Gül den Schlusspunkt der Partie. In der 73. Minute traf er zum 4:0-Endstand und krönte die überzeugende Leistung seines Teams.

In den letzten Minuten des Spiels ließen die Gäste nichts mehr anbrennen und kontrollierten das Geschehen souverän bis zum Schlusspfiff. Die SPG Egg/Andelsbuch 1c war nicht in der Lage, noch einmal zurückzukommen, und musste sich letztendlich klar geschlagen geben.

Mit diesem deutlichen Sieg sicherte sich der FC Viktoria Bregenz 1b wichtige Punkte und konnte seinen Platz in der Tabelle festigen. Die Gastgeber hingegen müssen nach dieser Niederlage die richtigen Schlüsse ziehen und ihre Leistung in den kommenden Spielen verbessern, um in der Liga bestehen zu können.

4. Landesklasse: Egg/Andelsbuch 1c : Viktoria Bregenz 1b - 0:4 (0:1)

73 Emre Gül 0:4

70 Hakan Parlak 0:3

56 Ferdi Altintas 0:2

38 Hakan Parlak 0:1

