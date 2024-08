Schwarzach mit Kantersieg gegen Viktoria Bregenz II

Details Sonntag, 25. August 2024 01:10

In einem eindrucksvollen Spiel setzte sich der FC Schwarzach in der 3. Runde der 4. Landesklasse (V) mit einem klaren 7:0 gegen den FC Viktoria Bregenz 1b durch. Die Gastgeber zeigten von Anfang an ihre Dominanz und ließen den Gästen keine Chance. Felix Schneider glänzte dabei als herausragender Akteur und trug maßgeblich zum Erfolg seines Teams bei.

Erste Halbzeit: Schwarzach legt den Grundstein

Die Partie begann mit einem klaren Zeichen von Schwarzach. In der 11. Minute zeigten sie ihre Dominanz und Felix Schneider setzte sich an der Seitenlinie durch, scheiterte jedoch noch am Torhüter. Kurz darauf, in der 26. Minute, fiel das erste Tor des Spiels durch Felix Schneider, der den Ball ins Netz beförderte und die 1:0-Führung für Schwarzach erzielte.

Der Druck der Gastgeber ließ nicht nach. In der 31. Minute setzte Alexander Rath mit einem traumhaften Ball Felix Schneider in Szene, der jedoch erneut am Torhüter scheiterte. Doch nur zwei Minuten später, in der 33. Minute, konnte Daniel Primus nach langer Verletzungspause einnetzen und auf 2:0 erhöhen. Der FC Schwarzach blieb weiterhin dominant und ließ den Gegner kaum zur Entfaltung kommen.

In der 39. Minute konnte erneut Daniel Primus nach einer Vorlage von Felix Schneider das 3:0 erzielen, womit die Schwarzacher mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause gingen.

Zweite Halbzeit: Schwarzach lässt nicht locker

Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich das Bild der Überlegenheit des FC Schwarzach fort. Direkt nach Wiederanpfiff in der 53. Minute erhöhte Noah Unterkirchner auf 4:0. Trotz einiger Bemühungen der Gäste, wie in der 52. Minute, wo eine Annäherung an das Tor von Schwarzach durch Florian Hämmerle gestoppt wurde, konnten sie keinen Durchbruch erzielen.

In der 70. Minute legte Felix Schneider für Nicolas Burtscher auf, der zum 5:0 traf. Der FC Schwarzach zeigte sich weiterhin stark und ließ dem FC Viktoria Bregenz 1b keine Chance. Die Gäste hatten es schwer, dem Angriffsdruck der Hausherren standzuhalten.

Nur wenige Minuten später, in der 77. Minute, war es erneut Noah Unterkirchner, der nach einem kraftvollen Antritt das 6:0 erzielte. Der FC Schwarzach spielte sich in einen Rausch und zeigte eindrucksvoll, warum sie zu den Favoriten der Liga gehören.

In der 84. Minute krönte Felix Schneider seine herausragende Leistung mit seinem zweiten Tor des Abends und dem 7:0-Endstand. Kurz zuvor war er bereits kurz davor gewesen, einen Hattrick zu erzielen, wurde jedoch durch den starken Torhüter der Gäste daran gehindert.

Der FC Schwarzach beendete das Spiel mit einer starken Moral und einem klaren Zeichen an die Liga. Mit diesem deutlichen Sieg haben sie die schwache Leistung der letzten Woche hinter sich gelassen und gehen nun selbstbewusst in die nächsten Spiele.

4. Landesklasse: FC Schwarzach : Viktoria Bregenz 1b - 7:0 (3:0)

84 Felix Schneider 7:0

77 Noah Unterkirchner 6:0

70 Nicolas Burtscher 5:0

53 Noah Unterkirchner 4:0

39 Daniel Primus 3:0

33 Daniel Primus 2:0

26 Felix Schneider 1:0

