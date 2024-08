IPA SC Tisis II dreht das Spiel und siegt gegen RW Langen II

Details Montag, 26. August 2024 23:05

In einem spannenden Spiel der 4. Landesklasse (V) konnte IPA SC Tisis 1b einen wichtigen 3:1-Sieg gegen RW Langen 1b erringen. Nachdem die Gäste früh in Führung gingen, bewies die Heimmannschaft großen Kampfgeist und drehte das Spiel zu ihren Gunsten. Wichtige Tore von Mustafa Öz, Mubarek Onoruoiza Ahmed und Sinisa Kojadinovic sicherten den verdienten Heimsieg.

RW Langen 1b geht in Führung

Die Partie begann um 14:30 Uhr und entwickelte sich schnell zu einem spannenden Schlagabtausch. Bereits in der 26. Minute konnte Dominik Müller von RW Langen 1b die Gäste in Führung bringen. Nach einem gut herausgespielten Angriff nutzte Müller seine Chance und erzielte das 0:1. Die Führung schien den Gästen zunächst Rückenwind zu geben, doch IPA SC Tisis 1b ließ sich nicht entmutigen und kämpfte weiter um den Ausgleich.

Die Wende vor der Halbzeit

In der 40. Minute war es dann soweit: Mustafa Öz erzielte den ersehnten Ausgleichstreffer für die Gastgeber. Nach einem schönen Zusammenspiel konnte Öz den Ball im Netz von RW Langen 1b unterbringen. Mit diesem 1:1 ging es in die Halbzeitpause, und beide Mannschaften hatten noch alles offen für die zweite Halbzeit.

IPA SC Tisis 1b dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste, und beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Doch in der 75. Minute konnte IPA SC Tisis 1b endlich in Führung gehen. Mubarek Onoruoiza Ahmed nutzte eine Unachtsamkeit der Gästeabwehr und erzielte das 2:1 für die Gastgeber. Der Jubel war groß, und das Spiel kippte zunehmend zugunsten von IPA SC Tisis 1b.

In den Schlussminuten setzte RW Langen 1b alles auf eine Karte, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Doch stattdessen nutzte Sinisa Kojadinovic in der 87. Minute die Gelegenheit, um mit einem Treffer zum 3:1 den Sack endgültig zuzumachen. Kojadinovic setzte mit seinem Tor den Schlusspunkt unter eine spannende Partie, in der die Gastgeber dank einer kämpferischen Leistung und effektiver Chancenverwertung als Sieger vom Platz gingen.

Mit diesem wichtigen Heimsieg in der 3. Runde der 4. Landesklasse (V) kann IPA SC Tisis 1b optimistisch auf die kommenden Spiele blicken. RW Langen 1b hingegen wird versuchen, aus dieser Niederlage die richtigen Schlüsse zu ziehen und in den nächsten Partien wieder zu punkten.

Das Spiel endete nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit, und die Zuschauer konnten eine packende Begegnung miterleben, die allen Beteiligten sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.

4. Landesklasse: SC Tisis 1b : RW Langen 1b - 3:1 (1:1)

87 Sinisa Kojadinovic 3:1

75 Mubarek Onoruoiza Ahmed 2:1

40 Mustafa Öz 1:1

26 Dominik Müller 0:1

