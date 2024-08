Spannendes Remis zwischen FC Schruns II und SC Fussach II

Details Montag, 26. August 2024 23:08

In einem mitreißenden Duell der 4. Landesklasse trennten sich der FC Schruns 1b und der SC Fussach 1b mit einem 2:2-Unentschieden. Das Spiel bot zahlreiche Höhepunkte und Wendungen, wobei beide Teams bis zur letzten Minute kämpften, um die drei Punkte für sich zu sichern. Besonders auffällig waren die Torschützen Manuel Pius Kuster und Clemens Dokl sowie ein unglückliches Eigentor, das das Spiel zusätzlich aufheizte.

Frühe Führung für die Hausherren

Die Partie begann spannend, als bereits in der 22. Minute der erste Treffer fiel. Manuel Pius Kuster vom FC Schruns 1b erzielte das 1:0 für die Gastgeber und setzte damit ein frühes Zeichen. Das Tor resultierte aus einem schön herausgespielten Angriff, bei dem Kuster seine Schussstärke unter Beweis stellte.

Der FC Schruns 1b dominierte in der ersten Halbzeit das Spielgeschehen und ließ dem SC Fussach 1b wenig Raum, eigene Angriffe zu entwickeln. Trotz intensiver Bemühungen gelang es den Gästen nicht, vor der Halbzeitpause auszugleichen. So ging es mit einer 1:0-Führung für die Heimmannschaft in die Kabinen.

Eine zweite Halbzeit voller Dramatik

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, ereignete sich ein Missgeschick auf Seiten des SC Fussach 1b. Fabio Huditz unterlief in der 47. Minute ein Eigentor, was den Spielstand auf 2:0 für den FC Schruns 1b erhöhte. Die Gastgeber schienen nun auf der sicheren Seite zu sein, doch die Gäste gaben sich noch lange nicht geschlagen.

Der SC Fussach 1b kämpfte sich zurück ins Spiel und wurde in der 55. Minute belohnt. Clemens Dokl traf zum 2:1 und brachte seine Mannschaft damit wieder in Schlagdistanz. Das Spiel nahm nun an Intensität zu, und es gab immer wieder hitzige Zweikämpfe und packende Szenen vor beiden Toren.

Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt in der 73. Minute, als Clemens Dokl vom SC Fussach 1b die Gelb/Rote Karte sah und damit sein Team in Unterzahl brachte. Trotz dieser numerischen Unterlegenheit gab sich die Mannschaft aus Fussach nicht auf und drängte weiter auf den Ausgleich.

In der 90. Minute kam es schließlich zur entscheidenden Szene des Spiels. Yannic Sackl erzielte den Ausgleichstreffer zum 2:2 und sicherte seiner Mannschaft damit einen wichtigen Punkt. Dieses Tor war der Schlusspunkt einer spannenden Aufholjagd und sorgte für großen Jubel auf Seiten der Gäste.

Nach sechs Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und beide Teams trennten sich mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Das Spiel bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt: schöne Tore, packende Zweikämpfe und eine Menge Dramatik. Trotz der Punkteteilung dürften beide Mannschaften wertvolle Erfahrungen aus dieser intensiven Begegnung mitnehmen.

4. Landesklasse: Schruns 1b : Fussach 1b - 2:2 (1:0)

95 Yannic Sackl 2:2

55 Clemens Dokl 2:1

47 Eigentor durch Fabio Huditz 2:0

22 Manuel Pius Kuster 1:0

