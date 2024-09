Zweimal Doppelpack: Dominik Koch und Adnan Coralic treffen für Viktoria Bregenz II gegen Schwarzenberg II

Details Montag, 02. September 2024 00:32

Der FC Viktoria Bregenz 1b feierte einen souveränen 4:1-Sieg gegen den MEVO FC Schwarzenberg 1b. Bereits in der ersten Halbzeit legte die Heimmannschaft den Grundstein für den Erfolg, bevor sie in der zweiten Halbzeit den Vorsprung weiter ausbaute. Die Gäste konnten zwar zwischenzeitlich verkürzen, jedoch blieb der Sieg der Viktoria nie wirklich in Gefahr.

Frühe Führung durch Coralic

Die Begegnung zwischen dem FC Viktoria Bregenz 1b und dem MEVO FC Schwarzenberg 1b begann mit einem klaren Zeichen der Hausherren. Schon in der Anfangsphase zeigte sich, dass die Viktoria den Ton angeben würde. Bereits in der 10. Spielminute konnte Adnan Coralic den ersten Treffer für die Heimmannschaft erzielen. Nach einem Querpass stand Coralic goldrichtig und schob den Ball gekonnt ins Netz.

Auch nach diesem frühen Tor blieb der FC Viktoria Bregenz 1b am Drücker. Schwarzenberg hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, während die Gastgeber weiterhin Druck ausübten. In der 23. Minute wurde dies besonders deutlich, als der Kommentator feststellte, dass bisher nur die Viktoria am Spielen sei. Dies zahlte sich schließlich in der 43. Minute erneut aus, als Adnan Coralic seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. Nach einer Ecke zeigte er sich erneut treffsicher und erhöhte auf 2:0. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Dominik Koch glänzt in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit setzte der FC Viktoria Bregenz 1b seine dominante Spielweise fort. In der 69. Minute war es Dominik Koch, der nach einer schönen Kombination den Ball im Tor unterbrachte und auf 3:0 erhöhte. Der Vorsprung der Hausherren schien nun uneinholbar, doch die Gäste aus Schwarzenberg gaben sich nicht auf.

In der 84. Minute konnte Luca Nussbaumer dann tatsächlich den Anschlusstreffer zum 3:1 erzielen. Dieser Treffer schien kurzzeitig neuen Schwung in die Partie zu bringen. Ein Kommentar in der 85. Minute betonte, dass Schwarzenberg nun alles in die Waagschale warf und die Partie heiß wurde. Doch dieser Funke Hoffnung für die Gäste sollte schnell erlöschen.

In der 90. Minute setzte Dominik Koch den Schlusspunkt unter eine überzeugende Leistung des FC Viktoria Bregenz 1b. Mit einem Kopfballtreffer stellte er den alten Abstand wieder her und sorgte für das 4:1-Endergebnis. In der Nachspielzeit von zwei Minuten passierte nichts mehr von Bedeutung, und die Gastgeber konnten einen verdienten Sieg feiern.

Mit diesem deutlichen Sieg in der 4. Runde der 4. Landesklasse (V) zeigte der FC Viktoria Bregenz 1b eine beeindruckende Leistung und sicherte sich drei wichtige Punkte. Der MEVO FC Schwarzenberg 1b hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und versuchen, in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

4. Landesklasse: Viktoria Bregenz 1b : Schwarzenberg 1b - 4:1 (2:0)

90 Dominik Koch 4:1

84 Luca Nussbaumer 3:1

69 Dominik Koch 3:0

43 Adnan Coralic 2:0

10 Adnan Coralic 1:0

