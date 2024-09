Spannender Schlagabtausch zwischen FC Mellau 1b und SC Tisis 1b endet 2:3

Details Dienstag, 03. September 2024 00:31

In einem packenden Spiel der 4. Landesklasse (V) trafen der FC Mellau 1b und der Juwelier Zengin SC Tisis 1b aufeinander. Die Gäste setzten sich am Ende knapp mit 3:2 durch, nachdem sie bereits früh in Führung gegangen waren. Die Partie hielt die Zuschauer durchgehend in Atem, da beide Mannschaften entschlossen kämpften und mehrfach den Spielstand änderten.

Frühe Führung für SC Tisis 1b

Bereits in der dritten Minute zeigte sich der Juwelier Zengin SC Tisis 1b offensivstark. Mustafa Öz brachte die Gäste mit einem frühen Tor in Führung, das die Richtung des Spiels deutlich beeinflusste. Der FC Mellau 1b versuchte daraufhin, schnell eine Antwort zu finden, doch die Abwehr der Gäste stand zunächst sicher.

Das Spiel entwickelte sich zu einem spannenden Schlagabtausch, wobei beide Teams Chancen hatten, den Spielstand zu verändern. Trotz der Bemühungen des FC Mellau 1b blieb es zur Halbzeit beim 0:1, da die Gäste ihre Führung erfolgreich verteidigten.

Dramatische Wendungen in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam der FC Mellau 1b mit neuer Energie aus der Kabine und setzte die Gäste unter Druck. Dieser Druck zahlte sich schließlich in der 52. Minute aus, als Radovan Kojadinovic unglücklich ins eigene Tor traf und so den Ausgleich für die Heimelf besorgte. Das 1:1 gab dem Spiel eine neue Dynamik, und beide Teams kämpften nun noch entschlossener um den Sieg.

In der 64. Minute gelang dem SC Tisis 1b erneut der Führungstreffer. Miguel Marinkovic war zur Stelle und erzielte das 2:1 für die Gäste. Der FC Mellau 1b zeigte jedoch erneut Moral und ließ sich von diesem Rückschlag nicht entmutigen. Nur zwölf Minuten später, in der 76. Minute, glich Iusuf-Sinan Memet für die Heimelf zum 2:2 aus. Der Jubel der heimischen Fans kannte keine Grenzen, da das Spiel nun wieder völlig offen war.

Doch die Entscheidung sollte kurz vor Schluss fallen. In der 80. Minute traf Sinisa Kojadinovic für den SC Tisis 1b und stellte den Spielstand auf 3:2 zugunsten der Gäste. Dieses Tor erwies sich letztlich als entscheidend, da der FC Mellau 1b trotz aller Bemühungen nicht mehr zurückschlagen konnte.

Nach einer spannenden Schlussphase und insgesamt 90 Minuten packendem Fußball endete das Spiel schließlich mit einem knappen 3:2-Sieg für den Juwelier Zengin SC Tisis 1b. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung und boten den Zuschauern ein wahres Fußball-Spektakel.

4. Landesklasse: FC Mellau 1b : SC Tisis 1b - 2:3 (0:1)

80 Sinisa Kojadinovic 2:3

76 Iusuf-Sinan Memet 2:2

64 Miguel Marinkovic 1:2

52 Eigentor durch Radovan Kojadinovic 1:1

3 Mustafa Öz 0:1

