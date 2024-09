Sechs Treffer zwischen SC Tisis II und SPG Egg/Andelsbuch 1c

Details Sonntag, 08. September 2024 00:36

In einem packenden Spiel trennten sich SC Tisis 1b und SPG Egg/Andelsbuch 1c mit einem 3:3-Unentschieden. Die Begegnung in der 4. Landesklasse (V) bot zahlreiche Höhepunkte und hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem. Trotz eines späten Ausgleichstreffers und einer Gelb-Roten Karte in der Schlussphase gelang es keiner Mannschaft, den entscheidenden Siegtreffer zu erzielen.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Die Gäste von SPG Egg/Andelsbuch 1c starteten stark in die Partie und gingen in der 20. Minute durch Mathias Metzler in Führung. Metzler nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive von SC Tisis 1b aus und schoss den Ball präzise ins Netz. Dieser frühe Treffer setzte die Hausherren unter Druck, die jedoch schnell eine Antwort fanden. Nur 15 Minuten später, in der 35. Minute, erzielte Mustafa Öz den Ausgleichstreffer für SC Tisis 1b. Mit einem gekonnten Abschluss ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance.

Das Team von SC Tisis 1b nahm den Schwung aus dem Ausgleich mit und erhöhte in der 38. Minute durch Michael Campbell auf 2:1. Campbell zeigte sich in dieser Situation besonders abgezockt und vollendete souverän. Mit diesem Ergebnis gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach dem Seitenwechsel erwischte SC Tisis 1b erneut den besseren Start. Mustafa Öz war in der 59. Minute wieder zur Stelle und erzielte seinen zweiten Treffer des Tages, der die Führung auf 3:1 ausbaute. Doch die Gäste von SPG Egg/Andelsbuch 1c zeigten sich kämpferisch und gaben sich nicht geschlagen. Thomas Wegrzyn brachte seine Mannschaft in der 69. Minute mit einem präzisen Schuss auf 3:2 heran und sorgte für eine spannende Schlussphase.

In den letzten Minuten der Partie spitzte sich das Geschehen weiter zu. In der 88. Minute gelang Rene Österle der verdiente Ausgleichstreffer zum 3:3 für SPG Egg/Andelsbuch 1c. Österle nutzte eine Lücke in der Abwehr von SC Tisis 1b und schloss souverän ab. Kurz darauf wurde Furkan Keles von SC Tisis 1b in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, was die Hausherren zusätzlich schwächte.

Trotz der numerischen Unterzahl und der Dramatik in der Schlussphase konnte keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Siegtreffer erzielen. Nach insgesamt 94 intensiven Minuten endete die Partie mit einem gerechten 3:3-Unentschieden.

Die Zuschauer erlebten ein spannendes Spiel mit vielen Toren und emotionalen Höhepunkten. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und verdienten sich den einen Punkt in der Tabelle.

4. Landesklasse: SC Tisis 1b : Egg/Andelsbuch 1c - 3:3 (2:1)

88 Rene Österle 3:3

69 Thomas Wegrzyn 3:2

59 Mustafa Öz 3:1

38 Michael Campbell 2:1

35 Mustafa Öz 1:1

20 Mathias Metzler 0:1

Details

