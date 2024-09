FC Viktoria Bregenz 1b bringt Meiningen 1b erste Saisonniederlage bei

In einer packenden Partie der 4. Landesklasse setzte sich der FC Viktoria Bregenz 1b knapp mit 2:1 beim SK CHT Austria Meiningen 1b durch. Trotz intensiver Bemühungen und zahlreicher Chancen konnte Meiningen, das in dieser Saison den Platz erstmals als Verlierer verlassen musste, das Spiel nicht zu seinen Gunsten entscheiden. Die Gäste zeigten sich effektiver und sicherten sich den Sieg.

Viktoria mit früher Führung

Gleich zu Beginn des Spiels legte der FC Viktoria ein hohes Tempo vor und setzte die Gastgeber unter Druck. Bereits in der 16. Minute gelang es Hakan Parlak, die erste Gelegenheit für Bregenz zu nutzen und das 0:1 zu erzielen. Ein früher Rückschlag für Meiningen, das sich fortan bemühen musste, den Rückstand wettzumachen.

Die ersten 45 Minuten gestalteten sich insgesamt ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Viktoria. Die Gäste zeigten sich etwas effizienter in ihren Aktionen, während Meiningen seine Chancen nicht nutzen konnte. In der 39. Minute drückte Meiningen zwar, blieb aber glücklos. Ein vermeintliches Foul im Strafraum der Heimmannschaft ahndete Schiedsrichter Smlatic kurz vor der Pause nicht, was zu lautstarken Protesten führte. Somit blieb es beim 0:1 zur Halbzeit.

Sivkin bringt Gäste auf die Siegerstraße

Nach der Pause verstärkte Meiningen seine Offensivbemühungen. Doch in der 53. Minute vergab der Bregenzer Cihan Yilmaz eine riesige Chance, die Führung auszubauen. Zwei Minuten später musste Gästegoalie Elias Winder einen Fehler von Batuhan Sirin ausbügeln.In der 58. Minute rettete der Bregenzer Torhüter nach einem Stellungsfehler von Emre Gül erneut.

In der 65. Minute brachte Meiningen eine frische Kraft für den linken Flügel, was sich auszahlen sollte. In der 73. Minute war es dann der eingewechselte Jakob Dünser, der nach einem gut vorgetragenen Angriff den Ausgleich zum 1:1 zu erzielte. Der Jubel auf Seiten der Heimmannschaft war groß, doch die Freude währte nicht lange.

Nur sechs Minuten später schlug der FC Viktoria zurück. Oguzhan Sivkin erzielte nach einem tollen Spielzug das 1:2. Ein herber Rückschlag für Meiningen, das nun erneut einem Rückstand hinterherlaufen musste. In der 78. Minute folgte ein Doppelwechsel bei Meiningen, um frische Kräfte für die Schlussphase zu bringen, während Bregenz in der 83. Minute ebenfalls auf frische Kräfte setzte.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit erhöhte Meiningen den Druck noch einmal. Eine tolle Chance in der 89. Minute konnte jedoch nicht verwertet werden. Der Unparteiische entschied auf sechs Minuten Nachspielzeit, was die Spannung weiter steigerte. In der 90. Minute bekam Meiningen einen Freistoß in gefährlicher Position zugesprochen, doch auch diese Gelegenheit blieb ungenutzt. Schließlich endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für den FC Viktoria Bregenz 1b.

Insgesamt war es ein intensives und spannendes Spiel, in dem beide Mannschaften kämpferisch überzeugten. Am Ende machte die Effektivität den Unterschied zugunsten von Viktoria Bregenz aus, das sich mit diesem Sieg wichtige Punkte sichern konnte.

