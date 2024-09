Packendes Duell zwischen Schruns II und Mellau II

Details Montag, 09. September 2024 00:22

In einem aufregenden Match der 4. Landesklasse (V) setzte sich der Intersport FC Schruns 1b mit einem überzeugenden 3:1 gegen den FC Mellau 1b durch. In einer Partie, die von Anfang an Spannung versprach, gingen die Gastgeber bereits früh in Führung, mussten jedoch zwischenzeitlich den Ausgleich hinnehmen. Mit einer starken zweiten Hälfte sicherte sich das Team aus Schruns letztlich den verdienten Sieg.

Furioser Start und früher Ausgleich

Die Begegnung zwischen dem Intersport FC Schruns 1b und dem FC Mellau 1b begann fulminant. Bereits in der 16. Minute konnten die Gastgeber das erste Mal jubeln. Manuel Pius Kuster traf zum 1:0 für den FC Schruns 1b und sorgte damit für einen optimalen Start seiner Mannschaft. Die frühe Führung brachte zusätzliche Sicherheit ins Spiel der Gastgeber, die daraufhin das Spielgeschehen kontrollierten.

Doch der FC Mellau 1b zeigte sich wenig beeindruckt und kämpfte sich zurück ins Spiel. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es ihnen, den Ausgleich zu erzielen. Josef Figer brachte den FC Mellau 1b mit seinem Treffer in der 45. Minute zurück ins Spiel. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause, und die Spannung war greifbar, da beide Teams entschlossen waren, die Partie für sich zu entscheiden.

Entscheidende zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie erneut an Fahrt auf. Beide Mannschaften drängten auf den Führungstreffer, doch es war der Intersport FC Schruns 1b, der den besseren Start in die zweite Hälfte erwischte. In der 68. Minute war es Denys Solovei, der die Gastgeber mit seinem Tor zum 2:1 in Führung brachte. Das Tor brachte den FC Schruns 1b auf die Siegerstraße und setzte den FC Mellau 1b unter Druck, erneut auszugleichen.

Der FC Mellau 1b versuchte alles, um den erneuten Rückstand wettzumachen, doch die Abwehr des FC Schruns 1b hielt stand. Stattdessen gelang es den Gastgebern, in der 78. Minute die Entscheidung herbeizuführen. Erneut war es Manuel Pius Kuster, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:1 für den Intersport FC Schruns 1b markierte. Dieser Treffer brach den Widerstand der Gäste endgültig.

In den letzten Minuten des Spiels ließ der FC Schruns 1b nichts mehr anbrennen und brachte den Vorsprung souverän über die Zeit. Nach 91 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie, und die Gastgeber konnten sich über einen verdienten 3:1-Erfolg freuen.

Der Intersport FC Schruns 1b zeigte in diesem Spiel eine beeindruckende Leistung und bewies, dass sie in der Lage sind, auch in engen Partien die Oberhand zu behalten. Mit diesem Sieg festigte das Team seine Position in der 4. Landesklasse (V) und blickt nun optimistisch auf die kommenden Aufgaben.

4. Landesklasse: Schruns 1b : FC Mellau 1b - 3:1 (1:1)

78 Manuel Pius Kuster 3:1

68 Denys Solovei 2:1

45 Josef Figer 1:1

16 Manuel Pius Kuster 1:0

Details

