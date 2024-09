Starke zweite Hälfte von Fussach II gegen Koblach II

Details Samstag, 14. September 2024 22:50

Der SC Fussach 1b konnte in einem spannenden Spiel gegen Peter Dach FC Koblach 1b einen klaren 5:2-Sieg einfahren. Trotz eines frühen Rückstandes zeigte das Heimteam eine starke Leistung und drehte die Partie zu ihren Gunsten. Yannic Sackl und Elias Schöpf spielten dabei eine entscheidende Rolle, indem sie ihre Mannschaft mit wichtigen Treffern in Führung brachten.

Früher Schock und rasche Antwort

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Thomas Staudacher vom FC Koblach 1b gleich in der ersten Minute zum 0:1 traf und seine Mannschaft in Führung brachte. Doch die Antwort von SC Fussach 1b ließ nicht lange auf sich warten. Schon in der 2. Minute erzielte Elias Schöpf den Ausgleich zum 1:1. Dieser schnelle Ausgleich sorgte für neuen Schwung bei den Gastgebern, die von da an das Spiel kontrollierten.

In der 44. Minute war es dann Yannic Sackl, der den SC Fussach 1b erstmals in Führung brachte. Mit seinem Treffer zum 2:1 ging es in die Halbzeitpause. Die Gäste hatten Schwierigkeiten, ihre anfängliche Energie aufrechtzuerhalten, während die Heimmannschaft zunehmend dominierte.

Entscheidende Treffer in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte der SC Fussach 1b sein starkes Spiel fort. In der 52. Minute erhöhte Yannic Sackl mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 und brachte sein Team auf die Siegerstraße. Doch der FC Koblach 1b gab nicht auf und konnte in der 53. Minute durch Tristan Elijah Spalt auf 3:2 verkürzen, was für eine kurze Zeit wieder Spannung ins Spiel brachte.

Die Antwort der Gastgeber folgte jedoch prompt. In der 81. Minute stellte Clemens Dokl den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und erzielte das 4:2 für den SC Fussach 1b. Der Widerstand der Gäste war nun endgültig gebrochen.

Den Schlusspunkt setzte Sandro Horvat, der in der 89. Minute das Tor zum 5:2-Endstand erzielte. Mit diesem Treffer besiegelte er den verdienten Sieg für die Heimmannschaft. Kurz darauf wurde das Spiel abgepfiffen, und die Freude über den klaren Erfolg war auf Seiten des SC Fussach 1b groß.

Der SC Fussach 1b zeigte an diesem Tag eine beeindruckende Leistung und verdiente sich die drei Punkte in der 4. Landesklasse (V) redlich. Mit diesem Sieg setzten sie ein klares Zeichen und bestätigten ihre Ambitionen in der laufenden Saison.

4. Landesklasse: Fussach 1b : Koblach 1b - 5:2 (2:1)

89 Sandro Horvat 5:2

81 Clemens Dokl 4:2

53 Tristan Elijah Spalt 3:2

52 Yannic Sackl 3:1

44 Yannic Sackl 2:1

2 Elias Schöpf 1:1

1 Thomas Staudacher 0:1

