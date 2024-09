Yilmaz-Dreierpack! FC Viktoria Bregenz 1b fertigt Tisis 1b ab

In einem dominanten Spiel in der 4. Landesklasse setzte sich der FC Viktoria Bregenz 1b klar gegen den SC Tisis 1b durch und fuhr einen souveränen 5:0-Heimsieg ein. Die Hausherren kontrollierten das Spielgeschehen über die gesamte Dauer und zeigten sowohl offensiv als auch defensiv eine starke Leistung. Besonders Cihan Yilmaz sowie Viktoria-Torhüter Damiano Morciano stachen hervor und waren maßgeblich am deutlichen Sieg beteiligt.

Viktoria mit knapper Pausen-Führung

Gleich zu Beginn der Partie setzte der FC Viktoria die Gäste unter Druck. Bereits in der 13. Minute zeigte Hakan Parlak seine Qualitäten und bereitete der Tisis-Abwehr einige Schwierigkeiten. Kurz darauf rettete ein Viktoria-Verteidiger mit einem wichtigen Tackling im Strafraum und verhinderte so eine frühe Chance für Tisis. Parlak blieb weiterhin gefährlich und gab in der 18. Minute erneut einen gefährlichen Schuss auf das gegnerische Tor ab.

Die erste Belohnung für die starke Leistung ließ nicht lange auf sich warten. In der 32. Minute nutzte Cihan Yilmaz einen kapitalen Abwehrfehler der Gäste und brachte die Viktoria in Führung. Bis zur Halbzeitpause blieb der Druck der Hausherren konstant, während die Gäste zunehmend Mühe hatten, ins Spiel zu finden. In der 35. Minute kam Tisis zwar etwas besser ins Spiel, konnte aber keine nennenswerten Chancen kreieren. Viktoria-Torhüter Damiano Morciano vereitelte mit starken Paraden mehrere gefährliche Situationen, darunter einen tollen Freistoß in der 45. Minute. Zur Halbzeit stand es somit 1:0 für die Gastgeber.

Yilmaz schnürt Dreierpack

Auch nach der Pause blieb Viktoria Bregenz 1b die dominierende Mannschaft. In der 57. Minute erhöhte Yilmaz nach einem tollen Zuspiel sicher auf 2:0. Tisis fand weiterhin keine Mittel gegen die starke Abwehr der Hausherren, die immer wieder durch gefährliche Angriffe glänzten. Yilmaz krönte seine herausragende Leistung in der 73. Minute mit seinem dritten Treffer und baute die Führung auf 3:0 aus.

Die letzten Minuten der Partie gehörten voll und ganz den Gastgebern. Tisis war chancenlos gegen die starke Mannschaftsleistung der Viktoria. In der 89. Minute bekamen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen, den Oguzhan Sivgin sicher verwandelte und damit das 4:0 erzielte. Nur eine Minute später krönte Muhammed Yücel die beeindruckende Vorstellung der Bregenzer mit einem perfekt verwandelten Freistoß zum 5:0-Endstand.

Der Schlusspfiff ertönte nach insgesamt 96 Minuten und der FC Viktoria Bregenz 1b konnte sich über einen hochverdienten Sieg freuen. Die Gastgeber zeigten über die gesamte Spielzeit hinweg eine starke Leistung und ließen den Gästen aus Tisis keine Chance. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Yilmaz, der mit drei Toren glänzte, und Goalie Morciano, der mit zahlreichen Paraden das Tor sauber hielt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Ligainsider (910 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Ligainsider mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.