Doppelpack von Metehan Demirci für Egg/Andelsbuch 1c gegen Schruns II

In einem spannenden Aufeinandertreffen der 4. Landesklasse (V) setzte sich die SPG Egg/Andelsbuch 1c am Ende mit 3:1 gegen den FC Schruns 1b durch. Das Spiel bot den Fans viele Höhepunkte und drei wichtige Treffer von Metehan Demirci, der damit maßgeblich zum Sieg seines Teams beitrug. Bereits in der ersten Halbzeit konnte die Heimmannschaft die Weichen auf Sieg stellen, bevor sie in der zweiten Halbzeit das Spiel endgültig entschied.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für Egg/Andelsbuch 1c

Der Anpfiff brachte die erwartete Spannung und beide Mannschaften begannen das Spiel energisch. Die erste entscheidende Aktion des Spiels ließ jedoch bis zur 35. Minute auf sich warten. Constantin Sutterlüty nutzte eine sich bietende Gelegenheit und brachte die SPG Egg/Andelsbuch 1c mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Das Tor kam zu einem günstigen Zeitpunkt, da es den Druck auf die Gäste erhöhte und der Heimmannschaft Selbstvertrauen verlieh.

In der verbleibenden Zeit der ersten Halbzeit versuchte der FC Schruns 1b, den Ausgleich zu erzielen, fand aber keine Lücke in der gut organisierten Defensive von Egg/Andelsbuch 1c. So ging es mit einer knappen Führung für die Heimmannschaft in die Pause.

Zweite Halbzeit: Demirci entscheidet das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einer offensiveren Ausrichtung beider Teams. In der 67. Minute zeigte sich Metehan Demirci in Torlaune und erhöhte mit einem gekonnten Abschluss auf 2:0 für Egg/Andelsbuch 1c. Dieses Tor verschaffte den Gastgebern eine komfortable Führung und stellte den FC Schruns 1b vor eine schwierige Aufgabe.

Doch die Gäste gaben nicht auf und kamen in der 71. Minute zurück ins Spiel. Manuel Pius Kuster erzielte den Anschlusstreffer zum 2:1, was die Spannung noch einmal deutlich erhöhte. Der FC Schruns 1b witterte nun seine Chance und drängte auf den Ausgleich. Allerdings konnte die Defensive der SPG Egg/Andelsbuch 1c dem Druck standhalten und ließ keine weiteren Gegentreffer zu.

Als das Spiel in die Schlussphase ging, sicherte erneut Metehan Demirci den Sieg für seine Mannschaft. In der 87. Minute markierte er mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:1 für Egg/Andelsbuch 1c und entschied damit endgültig das Spiel. Die Gastgeber ließen in den verbleibenden Minuten nichts mehr anbrennen und brachten den verdienten Sieg sicher über die Zeit.

Nach insgesamt 96 Minuten endete die Partie mit einem 3:1-Erfolg für die SPG Egg/Andelsbuch 1c. Mit diesem wichtigen Sieg konnte sich die Heimmannschaft weiter in der Tabelle der 4. Landesklasse (V) nach oben arbeiten und wichtige Punkte für die Saison sichern. Der FC Schruns 1b hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

