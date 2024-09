Neun Treffer zwischen Tisis II und Schwarzenberg II

Details Sonntag, 22. September 2024 01:02

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer im Spiel zwischen Juwelier Zengin SC Tisis 1b und MEVO FC Schwarzenberg 1b. Schon früh zeigte sich die Dominanz des Heimteams, das zur Halbzeit bereits mit 6:0 in Führung lag. Trotz einer roten Karte und einer späten Ergebniskorrektur durch die Gäste endete das Spiel schließlich mit einem überzeugenden 8:1 für SC Tisis 1b.

Frühe Führung und klare Verhältnisse

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag, als SC Tisis 1b bereits in der 7. Minute in Führung ging. Mustafa Öz eröffnete den Torreigen und stellte früh die Weichen auf Sieg. Die Gastgeber zeigten sich äußerst treffsicher und legten in der 13. Minute nach, als Josef Maria Oswald das 2:0 erzielte.

Der Druck auf die Gäste nahm weiter zu, und nur neun Minuten später erhöhte Miguel Marinkovic auf 3:0. FC Schwarzenberg 1b fand keine Antwort auf das druckvolle Spiel der Gastgeber. In der 30. Minute sorgte erneut Mustafa Öz für Jubel bei den Heimfans, als er zum 4:0 traf.

Doch damit nicht genug: Zeyd Emin Tilki schraubte das Ergebnis in der 33. Minute auf 5:0 hoch. Die Überlegenheit des SC Tisis 1b war erdrückend, und noch vor der Halbzeitpause erzielte Mubarek Onoruoiza Ahmed in der 39. Minute das 6:0.

Trotz roter Karte weiter dominant

Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber nicht locker. Michael Campbell markierte in der 48. Minute das 7:0, und das Spiel schien endgültig entschieden. Trotz der klaren Führung und einer komfortablen Ausgangslage, musste SC Tisis 1b in der 72. Minute einen Rückschlag hinnehmen. Zeyd Emin Tilki sah die rote Karte und brachte seine Mannschaft in Unterzahl.

Doch selbst dieser Platzverweis änderte nichts an der Überlegenheit des Heimteams. Max Hoffmann setzte in der 81. Minute mit seinem Treffer zum 8:0 den Schlusspunkt aus Sicht des SC Tisis 1b. Die Gäste aus Schwarzenberg konnten in der 87. Minute durch Luca Nussbaumer noch einen Ehrentreffer zum 8:1 erzielen, was jedoch nur noch Ergebniskosmetik bedeutete.

Mit diesem deutlichen 8:1-Sieg bestätigte SC Tisis 1b seine Ambitionen in der 4. Landesklasse und schickte ein deutliches Signal an die Konkurrenz. FC Schwarzenberg 1b hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und versuchen, in den kommenden Spielen zu punkten.

4. Landesklasse: SC Tisis 1b : Schwarzenberg 1b - 8:1 (6:0)

87 Luca Nussbaumer 8:1

81 Max Hoffmann 8:0

48 Michael Campbell 7:0

39 Mubarek Onoruoiza Ahmed 6:0

33 Zeyd Emin Tilki 5:0

30 Mustafa Öz 4:0

22 Miguel Marinkovic 3:0

13 Josef Maria Oswald 2:0

7 Mustafa Öz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.