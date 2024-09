Sieben Treffer zwischen Koblach II und RW Langen II

Details Dienstag, 24. September 2024 02:05

In einem packenden Spiel der 4. Landesklasse (V) zwischen dem FC Koblach 1b und RW Langen 1b sahen die Zuschauer eine torreiche Partie, die bis zur letzten Minute spannend blieb. Der FC Koblach 1b setzte sich letztlich mit 4:3 durch und konnte somit drei wichtige Punkte einfahren. Die Begegnung war geprägt von schnellen Führungswechseln und beeindruckenden Einzelleistungen.

Blitzstart für FC Koblach 1b

Der FC Koblach 1b legte einen fulminanten Start hin und konnte schon in der 16. Minute das erste Tor bejubeln. Thomas Staudacher traf zum 1:0 und setzte damit ein frühes Ausrufezeichen. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur eine Minute später konnte RW Langen 1b durch Moritz Netzer ausgleichen. Mit dem 1:1 war die Partie wieder offen und es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch.

Der Gastgeber ließ sich von diesem Rückschlag jedoch nicht entmutigen und übernahm erneut die Führung. In der 22. Minute war es wieder Thomas Staudacher, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:1 stellte. Die Offensive des FC Koblach 1b zeigte sich weiterhin in Torlaune, und nur drei Minuten später erhöhte Nasrudin Ustarchanov auf 3:1. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel versuchte RW Langen 1b, den Rückstand aufzuholen, und drängte auf den Anschlusstreffer. In der 53. Minute gelang Leo Langer das 3:2, womit die Gäste wieder Hoffnung schöpften. Das Spiel nahm nun weiter an Intensität zu, und beide Mannschaften schenkten sich nichts.

Der FC Koblach 1b konnte in der 63. Minute erneut eine Antwort auf die Aufholversuche der Gäste geben. Thomas Staudacher schnürte seinen Dreierpack und traf zum 4:2, was den Gastgebern wieder etwas Luft verschaffte. Doch RW Langen 1b gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 68. Minute war es abermals Leo Langer, der mit seinem zweiten Tor des Tages auf 4:3 verkürzte.

In den letzten Minuten der Partie wurde es noch einmal hektisch. RW Langen 1b warf alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive des FC Koblach 1b hielt dem Druck stand. Trotz einiger gefährlicher Angriffe der Gäste blieb es beim knappen 4:3 für den FC Koblach 1b. Mit dem Abpfiff in der 90. Minute war der Jubel bei den Gastgebern groß, während RW Langen 1b enttäuscht den Platz verließ.

Insgesamt bot dieses Spiel alles, was das Fußballherz begehrt: Tore, Spannung und dramatische Wendungen. Der FC Koblach 1b konnte sich letztlich durchsetzen und wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze sammeln.

4. Landesklasse: Koblach 1b : RW Langen 1b - 4:3 (3:1)

68 Leo Langer 4:3

63 Thomas Staudacher 4:2

53 Leo Langer 3:2

25 Nasrudin Ustarchanov 3:1

22 Thomas Staudacher 2:1

17 Moritz Netzer 1:1

16 Thomas Staudacher 1:0

