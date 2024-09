Sieben Treffer zwischen Fussach II und Schwarzach

Details Samstag, 28. September 2024 23:48

Der FC Schwarzach setzte sich am Samstag mit einem klaren 5:2 gegen den SC Fussach 1b durch. In einem spannenden Spiel der 4. Landesklasse zeigte Schwarzach besonders in der ersten Halbzeit eine starke Leistung und konnte das Spiel frühzeitig zu seinen Gunsten entscheiden. Trotz der Bemühungen von Fussach reichte es am Ende nicht, um dem dominanten Gegner Paroli zu bieten.

Schwarzach antwortet schnell

Der SC Fussach 1b begann stark und ging bereits in der zehnten Minute durch Elias Schöpf in Führung. Schöpf netzte ungehindert ein und brachte die Heimmannschaft früh in Vorteil. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur drei Minuten später schlug der FC Schwarzach zurück. Moritz Schneider verwertete eine Vorlage von Felix Schneider und stellte den 1:1-Ausgleich her.

Schwarzach drängte weiter und zeigte sich vor dem Tor eiskalt. In der 19. Minute war es erneut Moritz Schneider, der nach einem guten Angriff und einer Hereingabe von Felix Schneider den Ball im Netz unterbrachte und Schwarzach mit 2:1 in Führung brachte. Kurz vor der Halbzeitpause baute Felix Schneider die Führung weiter aus, indem er die Verteidiger stehen ließ und trocken zum 3:1 abschloss.

Dominanz in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel versuchte Fussach, das Spiel zu drehen, und hatte in der 49. Minute eine Riesenchance nach einem Abwehrfehler von Schwarzach. Doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor. In der 59. Minute hatte Fussach weiterhin die Oberhand, doch die Tore blieben aus.

In der 78. Minute war es dann erneut Moritz Schneider, der nach einem Zuspiel von Felix Schneider zum 4:1 für Schwarzach traf. Die Gäste setzten ihren dominanten Auftritt fort und nur vier Minuten später traf Felix Schneider zum zweiten Mal an diesem Tag zum 5:1. Damit war das Spiel endgültig entschieden.

Der SC Fussach 1b konnte kurz vor Schluss noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben, als Sandro Horvat in der 85. Minute zum 2:5 traf. Doch das änderte nichts mehr am deutlichen Sieg des FC Schwarzach. Mit diesem Erfolg konnte Schwarzach seine weiße Weste behalten und bleibt weiter auf Erfolgskurs.

Das Spiel endete schließlich mit einem 5:2 für den FC Schwarzach, der damit seine Ambitionen in der 4. Landesklasse eindrucksvoll unterstrich. Die Zuschauer sahen eine packende Partie, die vor allem durch die Effizienz der Gäste geprägt war.

4. Landesklasse: Fussach 1b : FC Schwarzach - 2:5 (1:3)

85 Sandro Horvat 2:5

82 Felix Schneider 1:5

78 Moritz Schneider 1:4

37 Felix Schneider 1:3

19 Moritz Schneider 1:2

13 Moritz Schneider 1:1

10 Elias Schöpf 1:0

