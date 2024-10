Spektakuläres Torfestival: SV Ludesch 1b bezwingt Viktoria Bregenz 1b

Details Samstag, 05. Oktober 2024 15:39

In einem packenden Duell der 9. Runde der 4. Landesklasse trafen der SV Ludesch 1b und der FC Viktoria Bregenz 1b aufeinander. In einem Spiel voller Dramatik und Spannung konnten die die noch ungeschlagenen Gastgeber letztendlich mit einem 4:2-Sieg triumphieren. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, in dem Tore und intensive Zweikämpfe im Mittelpunkt standen.

Intensive erste Hälfte

Das Spiel begann mit viel Druck seitens des SV Ludesch, der früh das Spiel dominieren wollte. Trotz der anfänglichen Überlegenheit der Gastgeber war es jedoch die Viktoria, die in der 16. Minute den Führungstreffer erzielte. Nach einem sehenswerten Zuspiel netzte Sinan Tepedüzü zur 1:0-Führung für die Gäste ein. Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und drängten auf den Ausgleich.

In der 35. Minute bot sich Ludesch eine große Gelegenheit: Ein Foulspiel führte zu einem Elfmeter, den Kapitän Florian Burtscher souverän verwandelte. Der Spielstand war damit wieder ausgeglichen. Kurz vor der Pause gelang es den Gastgebern, ihre Dominanz auszuspielen. Mustafa Djabiri brachte Ludesch mit 2:1 in Führung, womit der SV mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause ging.

Hausherren lassen sich Butter nicht vom Brot nehmen

Die zweite Halbzeit versprach weiterhin Spannung und Dramatik. Der SV Ludesch setzte seinen Offensivdruck fort und belohnte sich in der 78. Minute durch Jakob Seeberger mit dem 3:1. Die Schlussphase brachte nochmals Hektik und Tore. In der 90. Minute verkürzte der FC Viktoria den Rückstand auf 3:2, als Spielertrainer Dominik Koch sehenswert traf. Doch die Hoffnung auf einen späten Ausgleich zerstörte Ludesch prompt mit einem weiteren Treffer - Enzo Mott besiegelte in Minute 93 den 4:2-Endstand.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Ligainsider (1160 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Ligainsider mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.