Sieben Treffer zwischen Schruns II und Meiningen II

In einem packenden Spiel der 9. Runde in der 4. Landesklasse (V) trafen der Intersport FC Schruns 1b und der SK CHT Austria Meiningen 1b aufeinander. Die Partie war ein wahres Torfestival, das den Zuschauern bis zur letzten Minute Spannung bot. Nach einem intensiven Schlagabtausch mit wechselnden Führungen konnte sich schließlich der FC Schruns 1b mit einem 4:3-Sieg durchsetzen. Mit einer herausragenden Leistung in den letzten Minuten des Spiels sicherte sich das Heimteam drei wichtige Punkte.

Ausgeglichener Beginn mit vielen Toren

Der FC Schruns 1b legte zu Beginn des Spiels einen starken Start hin und ging bereits in der 21. Minute durch ein Tor von Dominik Stemer mit 1:0 in Führung. Die Freude über die Führung währte jedoch nicht lange, denn nur vier Minuten später, in der 25. Minute, glich Jakob Dünser für den SK Meiningen 1b aus und stellte auf 1:1. Beide Mannschaften zeigten in dieser frühen Phase des Spiels viel Offensivdrang und suchten kontinuierlich den Weg zum Tor.

In der 43. Minute erlebten die Zuschauer dann gleich zwei Tore innerhalb kürzester Zeit. Zuerst brachte Nikola Stanoylovich die Gäste aus Meiningen mit einem Treffer zum 1:2 in Führung. Doch fast im direkten Gegenzug konnte Dominik Stemer, der bereits das erste Tor für Schruns erzielt hatte, mit seinem zweiten Treffer den Ausgleich zum 2:2 erzielen. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause, und beide Teams hatten sich für die zweite Halbzeit einiges vorgenommen.

Dramatische Schlussphase und Siegtreffer in letzter Minute

Nach der Pause blieb die Partie spannend und beide Teams kämpften um jeden Ball. In der 76. Minute gelang es schließlich Kevin Stössel, den SK Meiningen 1b erneut in Führung zu bringen. Sein Tor zum 2:3 ließ die Gäste wieder hoffen, doch die Hausherren aus Schruns zeigten beeindruckende Moral und Entschlossenheit, das Spiel nicht verloren zu geben.

Die Schlussphase des Spiels war an Dramatik kaum zu überbieten. In der 88. Minute schlug Schruns zurück, als Ali Ahmed Jamali den vielumjubelten Ausgleich zum 3:3 erzielte. Das Spiel stand auf Messers Schneide und die Spannung war förmlich greifbar. In der 90. Minute sorgte schließlich Manuel Pius Kuster mit seinem Treffer zum 4:3 für den krönenden Abschluss einer mitreißenden Partie. Sein Tor sicherte dem FC Schruns 1b nicht nur den Sieg, sondern ließ auch die heimischen Fans jubeln.

Der Schlusspfiff in der 94. Minute besiegelte den Erfolg für den FC Schruns 1b. Mit diesem hart erkämpften Sieg setzt das Team ein Ausrufezeichen und bewies erneut seine kämpferische Stärke. Die Zuschauer durften ein Spiel erleben, das an Spannung und Unterhaltung kaum zu überbieten war, und sowohl der FC Schruns 1b als auch der SK Meiningen 1b boten eine bemerkenswerte Vorstellung.

4. Landesklasse: Schruns 1b : SK Meiningen 1b - 4:3 (2:2)

93 Manuel Pius Kuster 4:3

88 Ali Ahmed Jamali 3:3

76 Kevin Stössel 2:3

43 Dominik Stemer 2:2

43 Nikola Stanoylovich 1:2

25 Jakob Dünser 1:1

21 Dominik Stemer 1:0

