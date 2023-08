FC Rotenberg 1c krallt sich mit Sieg gegen SC Dornbirn die Tabellenspitze

Details Sonntag, 27. August 2023 03:02

SC Dornbirn hatte am Samstag gegen FC Rotenberg 1c mit 2:5 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Dominik Berkmann brachte sein Team in der 20. Minute nach vorn. Bevor es in die Pause ging, hatte Ibragim Isajew noch das 1:1 von SC Dornbirn 1977 parat (40.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Eine Minute später ging SPG FC Rotenberg 1c durch den zweiten Treffer von Berkmann in Führung. In Minute 62 bejubelten die Gastgeber das 3:1. Berkmann legte in der 65. Minute zum 4:1 für den Ligaprimus nach. Batir Akajev witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:4 für SC Dornbirn ein (81.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Laurin Willi für einen Treffer sorgte (91.). Letzten Endes holte FC Rotenberg 1c gegen SC Dornbirn 1977 drei Zähler.

Die errungenen drei Zähler gingen für SPG FC Rotenberg 1c einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Bei SC Dornbirn präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Die Gäste verlieren nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und stehen – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem sechsten Rang.

Am nächsten Samstag reist FC Rotenberg 1c zu FC Beschling Bettler Äule, zeitgleich empfängt SC Dornbirn 1977 FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b.

5. Landesklasse: SPG FC Rotenberg 1c – SC Dornbirn 1977, 5:2 (1:1)

91 Laurin Willi 5:2

81 Batir Akajev 4:2

65 Dominik Berkmann 4:1

62 Matteo Schwaerzler 3:1

56 Dominik Berkmann 2:1

40 Ibragim Isajew 1:1

20 Dominik Berkmann 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.