Kantersieg von Nüziders II bei Brederis II

Details Sonntag, 27. August 2023 03:02

FC Nüziders 1b zog METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gastgeber.

Kurz vor der Pause traf Marco Maurer für Nüziders 1b (44.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Das 2:0 ließ Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b zum zweiten Mal im Match jubeln (73.). Fabian Burtscher beseitigte mit seinen Toren (77./89.) die letzten Zweifel am Sieg von FC Nüziders 1b. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Jasmin Music, der das 5:0 aus Sicht von Nüziders 1b perfekt machte (90.). Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b überrannte SK Brederis 1b förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel.

Durch die drei Punkte gegen SK Brederis 1b verbesserte sich FC Nüziders 1b auf Platz sieben.

Drei Spiele und noch kein Sieg: METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Für Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher zwei Niederlagen aufwies.

Kommende Woche tritt SK Brederis 1b bei FC Viktoria Bregenz 1b an (Sonntag, 13:30 Uhr), bereits einen Tag vorher genießt FC Nüziders 1b Heimrecht gegen SW Bregenz Juniors (1b).

5. Landesklasse: METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b, 0:5 (0:1)

90 Jasmin Music 0:5

89 Fabian Burtscher 0:4

77 Fabian Burtscher 0:3

73 Lukas Ruetzler 0:2

44 Marco Maurer 0:1

