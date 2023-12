Coach der SW Bregenz Juniors: „Habe selten die 5. Landesklasse mit so viel Qualität gesehen!“

Details Freitag, 29. Dezember 2023 02:18

Nach der Hinrunde der 5. Landesklasse sind die Positionen an der Tabellenspitze recht deutlich bezogen. Totelfavorit ist sicherlich Schwarzach mit sieben Zählern Vorsprung auf Viktoria Brgenz II. Die jungen Kicker der Viktoria haben wiederum fünf Zähler Vorsprung auf die SW Bregenz Juniors und den SPG Hörbranz Juniors. Nino Petrovic, Trainer der SW Bregenz Juniors hält am Ziel fest den Aufstieg zu schaffen. Es muss also eine sehr gute Rückrunde her, um noch die Viktoria II abzufangen, von hinten droht Gefahr von der SPG Hörbranz/Hohenweiler II.

Wie ist der Herbst 2023 ganz allgemein betrachtet aus sportlicher Sicht gelaufen?

Nino Petrovic, Trainer SW Bregenz Juniors: „Wir haben schon zu Beginn der Saison gewusst, dass die 5. Landesklasse dieses Jahr definitiv kein Selbstläufer sein wird und dass für uns die ersten zwei bis drei Spieltage nicht leicht sein werden, da die Liga leider genau in der Hochsaison der Urlaubszeit beginnt und dementsprechend waren erst ab dem vierten Spieltag bei uns der ganze Kader verfügbar. Somit war unsere tolle Vorbereitung leider wieder größtenteils verworfen und wir mussten auf unsere Form während der Saison wieder hinarbeiten. Ab dem 5. Spieltag beim Derby gegen die Viktoria platzte der Knoten endlich und wir konnten ab diesem Zeitpunkt aus neun Spielen acht Siege einfahren und stehen nach der Hinrunde auf dem dritten Tabellenplatz!“

Höhepunkte und Tiefpunkte in sportlicher Hinsicht im Herbst 2023?

Nino Petrovic: „Unser Tiefpunkt war unser Spiel vom vierten Spieltag auswärts in Nüziders, welches wir mit 3:1 verloren haben. Hier wurde einiges hinterfragt, die Stimmung unter den Spielern war auch dementsprechend, aber wir hatten seit Anfang der Vorbereitung eine Vision, einen Plan, den ich meinen Spielern vorgelebt habe und wir alle wussten, dass wir aus dem "Schlamassel" zeitnah wieder rauskommen werden. Wir besitzen ein neu formiertes, junges Team mit enorm viel Potenzial, welches auch mich persönlich als Trainer jeden Tag pusht, dieses bestmöglich weiterzuentwickeln. Dafür steht auch unser Verein SW Bregenz Rohdiamanten zu entwickeln, welche dann den Weg zu unseren Amateuren in die Landesliga oder vielleicht sogar den Sprung in die 2. Liga zu unserer 1. Kampfmannschaft schaffen können!“

Konnten die gesetzten Ziele erreicht werden?

Nino Petrovic: „Ohne Blatt vor dem Mund ist unser Ziel von Anfang an der zweite Tabellenplatz in der 5. Landesklasse und somit der Aufstieg in die 4. Landesklasse gewesen!“

Wie hat sich die fußballerische Qualität in der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Nino Petrovic: „Die Liga hat nun mal einen schlechten Ruf, dass man dort scheinbar nur auf die Beine geht und kaum Taktik und Spielverständnis vorhanden sei. Dies kann ich definitiv nicht unterstreichen. Die Qualität der Liga hat enorm zu den Vorjahren zugenommen. Mannschaften wie der FC Schwarzach, der Viktoria Bregenz 1b, Hörbranz/Hohenweiler 1b, FC Beschling, Au 1b und die SPG Hochmontafon 1b spiegeln die Qualität wider und man sieht von Spiel zu Spiel verschiedenste Taktiken und Spielideen, was dich als Trainer auch bei jedem Ligaspiel vor die Herausforderung stellt, wie agiere ich gegen eine Mannschaft, die beispielsweise mit hohem Pressing spielt und wie gegen eine tief stehende Mannschaft. Also kurz zusammengefasst würde ich sogar behaupten, dass ich selten die 5. Landesklasse mit so viel Qualität gesehen habe!“

Ist der VAR eine Gefahr für den Fußballsport an und für sich oder ist er positiv zu sehen?

Nino Petrovic: „Der VAR ist grundsätzlich eine tolle Idee. Videobeweise werden ja auch schon seit längerem bei verschiedensten Sportarten gelebt. Jedoch sollte meiner Meinung nach die Linie der VAR Entscheidungen etwas klarer definiert werden, damit keine Unruhen entstehen. Und es sollten nicht zu viele Menschen Entscheidungsträger sein, denn je mehr Menscheneinfluss, desto mehr Fehlerquellen!“

Titelfavoriten in der eigenen Liga und Ziele für das Frühjahr 2024?

Nino Petrovic: „Titelfavorit ist für mich ohne Frage seit Anfang der Saison der FC Schwarzach. Um den zweiten Aufstiegsplatz wird es noch spannend werden zwischen der Viktoria Bregenz, der SPG Hörbranz/Hohenweiler und uns.“

Wie schaut die Planung für die Wintermonate aus?

Nino Petrovic: „Wir trainieren schon seit dem letzten Hinrundenspieltag weiter durch. Dazu bietet sich unser Kunstrasen in Neu Amerika an und zusätzlich haben wir noch einen Tag in der Halle, den wir für Kraft-, Koordinations- und Ausdauertraining nutzen. Die klassischen zwei Wochen an Weihnachten vom 24. Dezember bis 7. Januar werden als Pause/Erholung genutzt.“