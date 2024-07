Die fünfte Landesklasse wieder im alten Gewand!

Details Freitag, 12. Juli 2024 00:45

In der Saison 2024/25 gibt es wieder eine 5. Landesklasse Unterland und eine 5. Landesklasse Oberland. Auf der einen Seite sehr erfreulich, dass insgesamt sieben Mannschaften neu für die 5. Landesklasse gemeldet haben. Damit konnte man nicht mehr alle in einer Liga unterbringen und hat wieder zur traditionellen Einteilung nach Oberland und Unterland gegriffen. Die Folge ist, dass es in beiden Ligen zehn Mannschaften gibt und es damit für viele eine doch sehr kurze Meisterschaft. Neun Spiele im Herbst, neun im Frühjahr und im Herbst eine lange Wartezeit auf den Meisterschaftsstart am vorletzten Augustwochenende und im Winter eine sehr lange Winterpause.

Startferfeld der 5. Landesklasse Unterland

Hittisau II kommt aus der 4. Landesklasse als Absteiger in die Liga, ebenso Sulzberg II die nun als SPG Sulzberg/Doren II an der Meisterschaft teilnehmen werden. Erfreulicherweise nehmen der DSV 1c, Schwarzach II und die SPG FC Mellau 1c ebenfalls als neu formierte Teams an der Meisterschaft im Unterland teil. Dazu kommen die Teilnehmer aus der 5. Landesklasse 2023/24 Au II, SC Dornbirn, Rotenberg 1c, Hörbranz/Hohenweiler II und die SPG Wolfurt/Kennelbach II. Los geht es am vorletzten Augustwochenende, wobei Neuling DSV 1C das Team von Hörbranz/Hohenweiler empfängt. Sulzberg/Doren 1c gegen Schwarzach 1c, Rotenberg 1c gegen Wolfurt/Kennelbach 1c, Hittisau II gegen den FC Dornbirn und Mellau 1c gegen Au II heißen die weiteren Paarungen.

Starterfeld der 5. Landesklasse Oberland

Der FC Thüringen II kommt als Absteiger in die 5. Landesklasse Oberland. Auch im Oberland gibt es Mannschaften, die neu antreten und zwar vier Teams. Klostertal II, das Altach Future Team, die SPG Brandnertal und die SPG Göfis/Satteins 1c. Aus der 5. Landesklasse 23/24 kommen Nüziders II, Beschling, Rätia Bludenz II, Brederis II und Hochmontafon II dazu. Die Meisterschaft 24/25 startet am vorletzten Augustwochenende mit den Partien Bludenz II gegen Brandnertal, Klostertal II gegen Brederis II, Hochmontafon II gegen Thüringen II, Satteins/Göfis 1c gegen Nüziders II und Beschling gegen das Altach Future Team.

