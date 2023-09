Wolfurt/Kennelbach 1c kassiert gegen Brederis II Ausgleich in der Nachspielzeit

Details Dienstag, 19. September 2023 00:57

In der sechsten Runde der 5. Landesklasse hat die SPG Wolfurt/Kennelbach 1c fast einen Dreier gegen Metzler Werkzeuge SK Brederis II geschafft. Aber schon wieder ein Gegentor in der letzten Sekunde und nur ein 1:1 am Ende. An der Tabellenspitze lässt Leader Schwarzach die ersten Punkte liegen, nur 3:3 auswärts gegen Hörbranz/Hohenweiler II. Nüziders Ii nützt diesen Ausrutscher und kommt mit einem 3:1 gegen den SC Dornbirn bis auf einen Punkt an Schwarzach heran, hat allerdings aber ein Spiel mehr ausgetragen.

Was uns momentan begleitet!

Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „In der 3. Minute gingen wir dank eines fulminaten Laufes von Mathias Böhler über die Seite und dessen Pass in den Rückraum durch Spieltagskapitän Julian Waibel (und etwas Glück) mit 1:0 in Führung. Leider verhalf uns dieser Treffer nicht zur Sicherheit, die wir gebraucht hätten.

Im Gegenteil, hinten waren wir sehr anfällig und vorne kaum mehr existent. Nur aufgrund zahlreicher starker Paraden des abermalig bestens aufgelegten Lukas Gabrielli stand hinten die 0. Nach der Halbzeitpause wurde spielten wir mehr Fußball und erarbeiten und einige Chancen - leider brachten wir keine davon im Tor unter. Hinten ließen wir weniger zu, waren aber auch hier nicht fehlerfrei. In der Nachspielzeit passierte das, was uns momentan begleitet, die Gäste aus dem Oberland erzielten den verdienten Ausgleichstreffer durch Tamer Uyar nach einem Eckball.Daher wurde es leider wieder nichts mit unserem ersten Sieg. Aufgrund der Vielzahl der Chancen aufseiten des Gegners geht das Unentschieden auch so in Ordnung. Wir bleiben dran und werden kommende Woche in Bregenz wieder alles dafür tun, den ersten Sieg einzufahren!“

