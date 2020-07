Coach von Nüziders II: „Ergebnisse stehen bei uns nicht im Vordergrund!“

Details Dienstag, 28. Juli 2020 18:57

Am 15. August legt auch die 5. Landesklasse Oberland los und es ist mit einer spannenden Meisterschaft zu rechnen. Für das Team des Unterberger Automation FC Nüziders II stehen die Ergebnisse nicht so sehr im Fokus, Trainer Volkan Deve will in erster Linie junge Talente fördern.

Förderung junger Talente im Fokus

Volkan Deve. Trainer Unterberger Automation FC Nüziders II: „Wir gehen unseren Weg mit den jungen Spielern weiter. Es sind wieder fünf junge Talente von unserer U16 Mannschaft dazu gestoßen. Die restliche Mannschaft konnte fast ein Jahr Erfahrung sammeln und die Spieler entwickeln sich stetig weiter. Drei Spieler dürfen regelmäßig in der ersten Kampfmannschaft mittrainieren, um sich an das höhere Tempo gewöhnen zu können. Unser Ziel ist es diese Saison die jungen Spieler weiterzuentwickeln und eine gute 1b Mannschaft zu formen. Wir wollen, dass unsere Spieler mit vielen Spielminuten Erfahrung sammeln und lernen Verantwortung zu übernehmen. Das Ziel ist im vorderen Drittel der Tabelle zu landen, wobei die Ergebnisse bei uns nicht im Vordergrund stehen, sondern die Förderung der jungen Talente. Wir werden dieses Konzept nicht aus den Augen verlieren und weiter hart dafür arbeiten!“

So startet die Liga in die Meisterschaft

Am 15. August geht es los – zu Mariä Himmelfahrt startet auch die 5. Landesklasse Oberland in die neue Saison. Zwei neue Teams sind auch mit dabei. Vandans II hat allerdings spielfrei – muss auf die Premiere eine weitere Woche warten. Die SPG Rankweil/Brederis Juniors dürfen aber schon kicken – und zwar um 15:15 Uhr – zu Gast ist Meiningen II. Um 13:30 Uhr der Auftakt zwischen Hochmontafon II und den Hohenems Juniors. Um 14:45 zwei Partien – Tisis II gegen Ludesch II und Nüziders II gegen Beschling. Um 19 Uhr Bürs II gegen den FC Lustenau 1c und eine Partie gibt es am Sonntag, dem 16.8.20 um 14:15 Uhr – Koblach II gegen Thüringen II. Der Ankick von Klostertal II gegen Rätia Bludenz II ist noch nicht festgelegt.

