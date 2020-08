Punkteteilung zwischen Beschling und Koblach II

Details Donnerstag, 27. August 2020 22:43

Nach der zweiten Runde der 5. Landesklasse Oberland konnten zwei Mannschaften die weiße Weste mit zwei Spielen verteidigen, drei Teams haben erst ein Spiel absolviert und drei Punkte am Konto. Die Tabellenführung hat Meiningen II mit einem 5:2 Erfolg über Tisis II übernommen, Ludesch II hat den zweiten Platz mit einem 4:1 gegen Hochmontafon II übernommen. Enge Partie mit einem 2:2 am Ende zwischen dem FC Beschling Bettler Äule und dem Peter Dach FC Koblach II. Für Koblach II geht es am 30.8.20 um 17:15 Uhr zuhause gegen Hohenems II weiter, Beschling ist spielfrei.

Torlose erste Hälfte – vier Treffer in Hälfte zwei

Alexander Türtscher, Trainer Peter Dach FC Koblach II: „Nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit gingen beide Teams torlos in die Kabine. Halbzeitstand 0:0. Erst in der 2. Halbzeit nahm das Spiel an Fahrt auf. Das erste Tor in diesem Spiel macht Lukas Folie (61.) für den FC Beschling Bettler Äule (1:0). In der 65. Minute erzielte der Peter Dach FC Koblach 1b durch Markus Moder das Ausgleichstor (1:1). Drei Minuten nach dem Ausgleich (68.) zappelte wieder der Ball im Netz der Beschlinger. Raphael Gächter traf zum Führungstor für den FC Koblach 1b (1:2). Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff (80.) schaffte der FC Beschling Bettler Äule durch David Wibmer den Ausgleichstreffer (2:2). Danach passierte kein Tor mehr und beide Mannschaften trennten sich am Ende mit einem Unentschieden!“

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten