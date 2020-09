Lustenau 1c verliert gegen die Rankweil/Brederis Juniors – Koblach II bezwingt die Hohenems Juniors

Details Freitag, 04. September 2020 02:06

Nur zwei Spiele der dritten Runde der 5. Landesklasse Oberland konnten programmgemäß gespielt werden. Die SPG Rankweil/Brederis Juniors feiern einen 2:1 Erfolg gegen den FC Lustenau 1c und Peter Dach FC Koblach II gewinnt gegen die World of Jobs VfB Hohenems Juniors mit 3:2. Drei Spiele wurden am 2. und 3. September 2020 nachgetragen. Thüringen II siegt in Vandans klar 5:0 und übernimmt die Tabellenspitze. Nüziders II bezwingt Ludesch II mit 2:1 und Tisis II gewinnt gegen Rätia Bludenz II knapp mit 1:0.

Wenn man vorne keine Tore macht ...

Dejan Stanojevic, Trainer FC Lustenau 1c: „Es war eine gute Mannschaftsleistung, leider wurden wir nicht belohnt, ein typisches Spiel wenn du vorne keine Tore machst, bekommst du sie hinten, die Konzentration hat uns an diesem Tag gefehlt. Rankweil/Brederis ist in der 15. Minute durch Fatih Caliskan in Führung gegangen, Marcel Küplen hat in Minute 35 das 2:0 geschossen. Wir konnten zwar in der 44. Minute auf 1:2 durch Johannes Hämmerle verkürzen, dabei blieb es aber dann auch, da wir im Abschluss nicht effektiv waren.“

Beste Spieler FC Lustenau 1c: Kilian König Mittelfeld . Moritz Bösch Mittelfeld

Doppelpack für Koblach II von Bastian Gumilar gegen Hohenems II

Alexander Türtscher, Trainer Peter Dach FC Koblach II: „Früher Führungstreffer für Koblach in der 14. Minute durch Bastian Gumilar, eine ausgeglichene erste Halbzeit. Gleich nach Beginn der zweiten Hälfte das 2:0 für Koblach – abermals Gumilar der Torschütze. Danach Hohenems besser. Anschlusstreffer für Hohenems in der 54. Minute zum 1:2 durch Hidayet Kandemir. Das 3:1 für Koblach in der 85. Minute durch Niclas Müller schien schon eine klare Vorentscheidung zu sein, aber kurz vor Schluss doch noch der Anschlusstreffer für Hohenems – abermals durch Hidayet Kandemir. Danach keine nennenswerten Chancen mehr!“

Bester Spieler Peter Dach FC Koblach II: Bastian Gumilar

