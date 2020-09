Koblach II gewinnt in Ludesch und unterliegt zuhause Meiningen II

Details Freitag, 11. September 2020 12:48

Englische Woche in Tirol und auch in der 5. Landesklasse Oberland hat sich in der Tabelle einiges verändert. Der SK Meiningen II hat die Tabellenführung übernommen – durch einen knappen 1:0 Erfolg am 8.9.20 in Koblach. Peter Dach FC Koblach II konnte in der Runde davor selbst knapp in Ludesch mit 1:0 gewinnen. Meiningen II steht also mit weißer Weste an der Tabellenspitze, aber auch Verfolger Beschling ist noch ungeschlagen. Am 9.9. gab es einen klaren 3:0 Erfolg in Thüringen und damit klettert man auf Platz zwei der Tabelle. Weiter geht es am kommenden Wochenende mit Runde sechs – Leader Meiningen ist allerdings spielfrei. Beschling empfängt Bürs und Koblach spielt in Bludenz.

Goalie von Koblach II hält Dreier in Ludesch fest

Alexander Türtscher, Trainer Peter Dach FC Koblach II: „Ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Unser Torwart war ein starker Rückhalt. Kurz vor Schluss noch der Siegtreffer durch Thomas Staudacher!“

Bester Spieler Peter Dach FC Koblach II: Michael Wäger (Tor)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten