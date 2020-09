Wahnsinnsspiel zwischen Bürs II und Tisis II mit dreizehn Treffern!

Details Freitag, 25. September 2020 01:48

Dreizehn Tore kann man in einem Spiel selten sehen, die Torfolge in der Partie SK Bürs II gegen SC Tisis II war aber extrem außergewöhnlich. Die Punkte bzw. Tore wurden ähnlich wie im Tischtennis im Block gemacht. Am Ende hatte Tisis II drei mehr geschossen und gewinnt mit 8:5. Die beiden Spitzenteams der 5. Landesklasse Oberland haben nichts anbrennen lassen. Meiningen II bezwingt Vandans auswärts 5:0 und Thüringen II gewinnt zuhause 6:4 gegen Ludesch II.

Domenic Mitterer trifft fünfmal für Tisis!

Die Hausherren starteten souverän in das Spiel und führten nach knapp zwanzig Minuten mit 3:0. Alec Sinz mit einem Dreifachpack in der 2. 12. und 21. Minute. Dann ein Schachzug vom Tisis KM2 Trainer und die Gäste drehen das Spiel in nur dreizehn Minuten auf 3:4. Für Tisis treffen Lucas Vidal, Josip Zeba und zweimal Domenic Mitterer.

Das Torfestival ging in der zweiten Halbzeit weiter. nach dem 5:3 für Tisis durch den dritten Treffer von Domenic Mitterer konnten Bürs auf 5:5 ausgleichen. In Minute 61 und 69 trifft Daniel Hartmann. Dominic Mitterer, dem davor schon ein Hattrick gelang, legte nochmals zwei Tore nach und am Ende stand es durch einen Treffer von Julian Würbel in der 85. Minute 8:5 für Tisis. Was für Samstag Abend in Bürs!

Beste Spieler SC Tisis II: Domenic Mitterer (Stürmer), Lucas Vidal – zunächst Mittelfeld und danach Rechtsverteidiger

