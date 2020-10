Nüziders II gewinnt überraschend klar bei den SPG Rankweil/Brederis Juniors

Details Freitag, 02. Oktober 2020 11:52

Absolutes Spitzenspiel in der achten Runde der 5. Landesklasse Oberland. Leader SK Meiningen II traf auf den BayWaLamag FC Thüringen II und hat die Tabellenführung durch eine 1:2 Heimniederlage verloren. Der Verfolger des Spitzenduos Beschling konnte keinen Boden gut machen – ebenfalls eine 1:4 Niederlage im zweiten Spitzenspiel in Ludesch. Den zweiten vollen Erfolg der laufenden Saison konnte Unterberger Automation FC Nüziders II bei den SPG Rankweil/Brederis Juniors feiern – überraschend klar mit 3:0.

Mario Barac mit Doppelpack für Nüziders II

Volkan Deve, Trainer FC Nüziders II: „Wir waren über die neunzig Minuten überlegen und meine Jungs haben sich den Sieg verdient. Es war eine sehr starke Mannschaftsleistung. Endlich konnten wir auch drei von unseren zahlreichen Torchancen nützen. In der 33. Minute hat uns Mario Barac in Führung gebracht, er schoss auch in der 66. Minute das 2:0. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte das 3:0 durch Felix Zimmermann. Wir sind wieder mit einer sehr jungen Mannschaft angetreten und bleiben unserem Weg treu. Die Entwicklung ist seit Wochen gut zu erkennen.

Beste Spieler FC Nüziders II: Tormann Florian Gebhard und Mario Barac