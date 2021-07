FC Koblach 1b gewinnt gegen Rätia Bludenz II zweistellig!

Details Samstag, 31. Juli 2021 12:00

FC Rätia Bludenz 1b startete mit einem 1:10-Debakel gegen Peter Dach FC Koblach 1b in die neue Spielzeit. Es wird wohl einige Zeit brauchen um diesen Tiefschlag zu verdauen.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Eric Kainzbauer brachte FC Koblach 1b in der 18. Minute in Front. Julian Heinzle machte in der 23. Minute das 2:0 der Gastgeber perfekt. Koblach 1b baute die Führung aus, indem Thomas Staudacher zwei Treffer nachlegte (31./38.). FC Koblach 1b überwand den gegnerischen Schlussmann durch Michel Jovanovic zum 5:0 (45.). Bludenz 1b gelang in der ersten Halbzeit gar nichts, sodass man zur Pause klar mit 0:5 hinter Koblach 1b zurück lag. Sertan Inkaya erzielte in der 59. Minute den Ehrentreffer für FC Rätia Bludenz 1b. Markus Moder vollendete zum siebten Tagestreffer in der 61. Spielminute. Den Vorsprung von Peter Dach FC Koblach 1b ließ Staudacher in der 70. Minute anwachsen. Schließlich war das Schützenfest für FC Koblach 1b beendet und Bludenz 1b gnadenlos vorgeführt.

5. Landesklasse Oberland: Peter Dach FC Koblach 1b – FC Rätia Bludenz 1b, 10:1 (5:0)

18 Eric Kainzbauer 1:0

23 Julian Heinzle 2:0

31 Thomas Staudacher 3:0

38 Thomas Staudacher 4:0

45 Michel Jovanovic 5:0

59 Sertan Inkaya 5:1

61 Markus Moder 6:1

70 Thomas Staudacher 7:1

72 Marc Tuertscher 8:1

75 Markus Moder 9:1

89 Marc Tuertscher 10:1