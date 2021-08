Austria Lustenau Juniors holen gegen Koblach II ersten Dreier – nächste Partie in Bludenz

Details Freitag, 13. August 2021 15:01

In der 5. Landesklasse Oberland haben es drei Mannschaften geschafft aus den ersten zwei Spielen das Punktemaximum heraus zu holen. Die VfB Hohenems Juniors, die Rankweil/Brederis Juniors und Hochmontafon II haben das Punktemaximum am Konto stehen. Auf Platz vier der Tabelle sind mit einem klaren 3:0 gegen den Peter Dach FC Koblach II die SC Austria Lustenau Juniors vorgerückt.

Torlose erste Hälfte gegen Koblach II

Heinz Fladenhofer, Trainer SC Austria Lustenau Juniors: „Wir hatten in Runde zwei das Spiel gegen den FC Koblach 1b neunzig Minuten lang voll unter Kontrolle. Leider wollte uns in der ersten Hälfte nach einigen guten Torchancen kein Treffer gelingen. Koblach war in der ersten Halbzeit nur durch zwei Standartsituationen gefährlich. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann unsere Feldüberlegenheit auch in Tore umsetzen und feierten schlussendlich einen verdienten 3:0 Erfolg, der auch höher ausfallen hätte können. Unsere Torschützen waren Stefan Stojanovic, Daniel Fetz und Maurice Faißner.“

Beste Spieler SC Austria Lustenau Juniors: Maurice Faißner (Innenverteidiger), Joshua Küng (6er)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!