Ratia Bludenz II und Nüziders II holen drei Punkte!

Details Donnerstag, 19. August 2021 16:56

Die SPG Rankweil/Brederis Juniors sind das einzige Team, dass auch nach der dritten Runde der 5. Landesklasse Oberland die weiße Weste noch nicht ausziehen musste. Ein 4:2 Sieg in Beschling sichert die Tabellenführung. Der Unterberger Automation FC Nüziders II hält mit einem 5:1 gegen die World of Jobs VfB Hohenems Juniors den Kontakt zur Tabellenspitze. Die SC Austria Lustenau Juniors mussten die zweite Niederlage einstecken – 1:2 beim FC Rätia Bludenz II.

Rätia Bludenz II erkämpft sich Dreier gegen die Austria Lustenau Juniors

Heinz Fladenhofer, Trainer SC Austria Lustenau Juniors: „Es war kein schlechtes Spiel von uns und wir hätten uns auch einen Punkt verdient, doch leider war die Chancenauswertung an diesem Tag sehr dürftig. Zudem trugen auch die Schiedsrichterentscheidungen ihren Teil dazu bei, dass wir ohne Punkte nach Hause fahren mussten. Natürlich spielten wir auch mit einem sehr jungen Team, vier Spieler von der Startelf waren erst sechzehn Jahre alt, da fehlt natürlich noch die Erfahrung. Gratulation an Bludenz, die sich den Sieg hart erarbeitet haben. Bldenz ging in der 22. Minute durch Volkan Akcay in Führung, er traf auch in der 60. Minute zum 2:0. Wir konnten noch auf 1:2 durch einen Strafstoß von Stefan Stojanovic heran kommen.“

Klarer Erolg von Nüziders II gegen die Hohenems Juniors

Volkan Deve, Trainer Unterberger Automation FC Nüziders II: „Beim Gegner und bei uns haben einige Spieler gefehlt, wir haben trotzdem eine sehr gute Mannschaftsleistung gezeigt. Bereits in der ersten Hälfte konnten wir faktisch den Dreier fixieren. Jasmin Music, Mathias Ortner und ich haben getroffen. In Hälfte zwei der zweite Treffer von Jasmin Muisc und ein Tor von Dominik Niegelhell. Im Finish der Ehrentreffer von Elias Rapaic zum 1:5 Endstand.“

Beste Spieler Unterberger Automation FC Nüziders II: Paul Sam (IV), Renan Motta (AV), Jasmin Music (ST)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!