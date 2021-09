Hochmontafon II unterliegt auswärts den Austria Lustenau Juniors

Details Donnerstag, 02. September 2021 18:00

Am kommenden Wochenende geht die 5. Landesklasse Oberland in die sechste Runde – das Spitzenspiel heisst Rankweil/Brederis Juniors gegen Koblach II. In der letzten Runde haben die SC Austria Lustenau Juniors ihre Position im sicheren Mittelfeld mit einem 3:1 gegen die SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon II abgesichert.

Im Finish zeigt Hochmontafon II tolle Moral

Heinz Fladenhofer, Trainer SC Austria Lustenau Juniors: „Es war von Beginn an ein sehr intensives Spiel. Meine Mannschaft begann das Spiel sehr nervös, erst so ab der 10. Spielminute fanden wir immer besser ins Spiel. Vor der 1:0 Führung hatten wir schon die eine oder andere Torchance, dann nach einen Freistoß von Elias Grabher aus 25 Meter konnten wir die bis dahin verdiente Führung erzielen. Kurz vor der Pause nutzten die Hochmontafoner eine kleine Unkonzentriertheit meiner Mannschaft zum Ausgleichstreffer durch Christopher Dona.

Nach der Pause hatten die Gäste die beste Phase und wir hatten zweimal Glück, dass Sie nicht den Führungstreffer erzielt haben. Einen großen Anteil hatte in dieser Phase auch unser Torhüter Jonas Bechter, der immer die richtige Lösung hatte. Aber so ab der 55. Spielminute übernahm meine Mannschaft wieder das Kommando auf dem Platz und wir erspielten uns die eine oder andere sehr gute Torchance, bis dann Pascal Grabher nur noch mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden konnte. Stefan Stojanovic verwandelte den Foulelfmeter souverän. Als dann Pascal Grabher nach einem wunderbaren Zuspiel in die Tiefe das 3:1 erzielte, glaubte man das Spiel ist gelaufen. Aber das war nicht so! Hochmontafon kämpfte bis zum Schluss und gerade bei hohen Bällen drohte immer Gefahr. Schlussendlich ein verdienter Sieg, da wir recht klar mehr Spielanteile hatten. Glückwunsch an mein Team!“

Beste Spieler SC Austria Lustenau Juniors: Pascal Grabher (Sturm), Elias Grabher (Mittelfeld zentral), Jonas Bechter (Tor)

