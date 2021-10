Austria Lustenau Juniors gewinnen nach hartem Fight in Tisis

Details Dienstag, 05. Oktober 2021 14:09

In der zehnten Runde der 5. Landesklasse Oberland konnten sich die SPG Rankweil/Brederis Juniors an die Tabellenspitze setzen. Ein 5:2 Erfolg gegen die Hohenems Juniors im Spitzenspiel der Runde lässt die SPG ganz nach oben springen. Nüziders II war spielfrei und verliert die Poleposition. Nach Verlustpunkten liegt aber Nüziders II recht klar in Front. Die SC Austria Lustenau Juniors haben sich einen knappen 2:1 Erfolg beim IPA SC Tisis II erkämpft und liegen nun auf Tabellenplatz fünf.

Austria Lustenau Juniors kommen in Hälfte zwei unter Druck

Heinz Fladenhofer, Trainer SC Austria Lustenau Juniors: „In einem technisch und taktisch sehr guten Spiel beider Mannschaften hatten wir in der ersten Halbzeit das präzisere Passspiel und auch mehr Spielanteile. Daher ging der 2:0 Pausenstand für mein Team in Ordnung. Marlon Schweighofer hat uns in der 18. Minute in Führung gebracht, drei Minuten später hat Armin Delahmet nachgelegt. In der zweiten Halbzeit mussten wir dem Tempo und hohem Pressingspiel der ersten Halbzeit Tribut zollen. Der SC Tisis wurde immer stärker und trieb uns in die Defensive. Nach dem Anschlusstreffer in der 65. Minute durch Marvin Mahler wurde der Druck immer größer, doch auch wir hatten zu diesem Zeitpunkt die eine oder andere gute Konterchance, um das 3:1 zu erzielen. Schlussendlich konnten wir - nicht unverdient - drei Punkte aus Tisis entführen. Ein großes Lob an beide Mannschaften für das tolle Fußballspiel!“

Bester Spieler SC Austria Lustenau Juniors: Sinz Benze (AV)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!