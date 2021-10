Austria Lustenau Juniors bezwingen Mäder II

Details Montag, 11. Oktober 2021 19:15

In der 11. Runde der 5. Landesklasse Oberland hat die SPG Rankweil/Brederis Juniors auswärts gegen Klostertal II knapp mir 3:2 gewonnen. Nüziders II war spielfrei und liegt nun mit zwei Spielen weniger vier Punkte hinter dem Tabellenführer zurück. Die SC Austria Lustenau Juniors haben sich anfangs gegen Mäder II schwer getan, am Ende aber - trotz einiger vergebener Sitzer - mit 4:1 gewonnen.

Zäher Start für die Lustenau Juniors

Heinz Fladenhofer, Trainer SC Austria Lustenau Juniors: „Wir haben uns gegen den Tabellenletzten sehr schwer getan ins Spiel zu finden. Wir hatten in den ersten dreißig Minuten schon mehr Spielanteile und auch die eine oder andere sehr gute Torchance, doch leider wollte uns kein Treffer gelingen. So kam es eben wie es kommen musste - praktisch den ersten gefährlichen Angriff nutzten die Gäste zum 1:0. Zum Glück konnten wir schnell antworten und erzielten bereits drei Minuten später - also in der 36. Spielminute - den Ausgleich. Nach der Pause konnten wir in der 59. Spielminute den erlösenden Führungstreffer zum 2:1 erzielen. Danach machten es uns die Gäste mit undisziplinierten Verhalten leicht das Spiel sicher nach Hause zu spielen. Nach einigen unschönen Szenen war meine junge Mannschaft nicht mehr konzentriert genug und vergab in der letzten Viertelstunde zahlreiche hundertprozentige Torchancen. Über ein 8:1 hätte sich der Gegner nicht beklagen dürfen, die in der zweiten Halbzeit keine einzige Torchance vorfanden. Ein großes Kompliment an mein junges Team, dass Sie ruhig und diszipliniert in einem sehr hektischen Spiel geblieben sind.“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!