Austria Lustenau Juniors gewinnt hoch gegen Rätia Bludenz 1b

Details Freitag, 08. April 2022 01:17

SC Austria Lustenau Juniors setzte sich standesgemäß gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b mit 4:0 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Austria Lustenau Juniors. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte Rätia Bludenz 1b ein Tor mehr erzielt und mit dem 2:1 so das bessere Ende für sich.

In der 20. Minute ging Austria Lustenau Jrs. in Führung. Pascal Grabher erhöhte für die Heimmannschaft auf 2:0 (28.). Die Hintermannschaft von FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Grabher beseitigte mit seinen Toren (60./86.) die letzten Zweifel am Sieg von SC Austria Lustenau Juniors. Am Ende kam Austria Lustenau Juniors gegen Rätia Bludenz 1b zu einem verdienten Sieg.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Austria Lustenau Jrs. auf den sechsten Rang kletterte. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat SC Austria Lustenau Juniors derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b ist Austria Lustenau Juniors weiter im Aufwind.

Rätia Bludenz 1b befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Austria Lustenau Jrs. weiter im Abstiegssog. Die Hintermannschaft von FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 53 Gegentore kassierte der Gast im Laufe der bisherigen Saison. Rätia Bludenz 1b musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Rätia Bludenz 1b entschied kein einziges der letzten elf Spiele für sich.

Heinz Fladenhofer, Trainer SC Austria Lustenau Juniors: "Eine solide Mannschaftsleistung reichte für einen nie gefährdeten 4:0 Erfolg über Rätia Bludenz 1b, die in neunzig Minuten zwei Torschüsse auf unser Tor abgegeben haben und das aus zwei Standardsituationen. Spielerisch, physisch sowie auch technisch und taktisch gibt es noch einiges zu verbessern. Gratulation an mein Team zum Sieg und vor allem: wir haben endlich einmal zu Null gespielt. Spricht für eine gute defensive Mannschaftsleistung.

Bester Spieler SC Austria Lustenau Juniors: Pascal Grabher (Stürmer)

Am nächsten Samstag reist SC Austria Lustenau Juniors zu SCM Vandans 1b, zeitgleich empfängt FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon.

5. Landesklasse Oberland: SC Austria Lustenau Juniors – FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b, 4:0 (2:0)

86 Pascal Grabher 4:0

60 Pascal Grabher 3:0

28 Pascal Grabher 2:0

20 Maurice Faissner 1:0