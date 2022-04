FC Klostertal 1b verlangt Nüziders 1b alles ab

Details Donnerstag, 14. April 2022 21:46

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Nüziders 1b und FC Klostertal 1b an diesem 17. Spieltag. Die Überraschung blieb aus, sodass FC Klostertal 1b eine Niederlage kassierte. Das Hinspiel war mit 3:0 zugunsten von FC Nüziders 1b ausgegangen. Tisis II kommt in Mäder über eine Nullnummer nicht hinaus und fällt auf Platz vier der Tabelle zurück. Unterberger Automation Nüziders II führt nun die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf Hohenems II und Hochmontafon II an.

Bevor es in die Pause ging, hatte Meris Budimlic noch das 1:0 von FC Klostertal 1b parat (42.). Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In Minute 53 gelang Nüziders 1b der Ausgleich. FC Klostertal 1b musste den Treffer von Jasmin Music zum 2:1 hinnehmen (73.). Am Ende behielt FC Nüziders 1b gegen FC Klostertal 1b die Oberhand.

Nach dem Dreier gegen FC Klostertal 1b führt Nüziders 1b das Feld der 5. Landesklasse Oberland an. Der Angriff von FC Nüziders 1b wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 39-mal zu. Der Gastgeber knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Nüziders 1b neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Seit fünf Begegnungen hat FC Nüziders 1b das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

FC Klostertal 1b bekleidet mit zwölf Zählern Tabellenposition zehn. Die Defensive von FC Klostertal 1b muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 55-mal war dies der Fall. FC Klostertal 1b ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am nächsten Samstag reist Nüziders 1b zu SPG Rankweil/Brederis Juniors, zeitgleich empfängt FC Klostertal 1b Peter Dach FC Koblach 1b.

Volkan Deve, Trainer FC Nüziders II: „Wir waren heute von Anfang an die klar überlegene Mannschaft. Leider waren wir im vorderen Drittel zu ungenau und nicht entschlossen genug. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann das Spiel drehen. Im Großen und Ganzen war der Sieg klar verdient. Zu erwähnen ist, dass zwei U16 Spieler von Anfang an gespielt haben und ein U16 Spieler in der 60. Minute eingewechselt wurde. Alle drei haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir bleiben damit unserem Weg treu.“

Bester Spieler FC Nüziders II: Renan Motta (LV)

5. Landesklasse Oberland: FC Nüziders 1b – FC Klostertal 1b, 2:1 (0:1)

73 Jasmin Music 2:1

53 Lukas Ruetzler 1:1

42 Meris Budimlic 0:1