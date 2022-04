SC Tisis 1b gewinnt zweistellig - arge Abfuhr für Beschling

Details Dienstag, 19. April 2022 15:41

FC Beschling präsentierte sich gegen SC Tisis 1b in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 2:11. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur IPA SC Tisis 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit IPA SC Tisis 1b Glücksgefühle beschert.

In Topform präsentierte sich Marvin Mahler, der einen lupenreinen Hattrick markierte (6./9./23.) und Beschling einen schweren Schlag versetzte. Der vierte Streich von SC Tisis 1b war Domenic Mitterer vorbehalten (26.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Mahler seinen vierten Treffer nachlegte (45.). FC Beschling Bettler Äule sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück. Josip Zeba schraubte das Ergebnis in der 57. Minute mit dem 6:0 für IPA SC Tisis 1b in die Höhe. Claudius Amann vollendete zum siebten Tagestreffer in der 63. Spielminute. Mit zwei schnellen Treffern von Cristian-Ioan Botici (87.) und Markus Maier (89.) machte FC Beschling deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. SC Tisis 1b baute den Vorsprung in der 90. Minute aus. Schließlich war das Schützenfest für die Gastgeber beendet und Beschling gnadenlos vorgeführt.

Im Tableau hatte der Sieg von IPA SC Tisis 1b keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Offensiv sticht SC Tisis 1b in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 44 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. IPA SC Tisis 1b sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Sechs Spiele ist es her, dass SC Tisis 1b zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt FC Beschling Bettler Äule den achten Platz in der Tabelle ein. Der Gast verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und acht Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Beschling deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist FC Beschling in diesem Ranking auf.

Für IPA SC Tisis 1b geht es am kommenden Samstag bei FC Lustenau 1c weiter. FC Beschling Bettler Äule wird am kommenden Montag von SPG Rankweil/Brederis Juniors empfangen.

5. Landesklasse Oberland: IPA SC Tisis 1b – FC Beschling Bettler Äule, 11:2 (5:0)

90 Firat Agva 11:2

89 Markus Maier 10:2

87 Cristian-Ioan Botici 10:1

77 Firat Agva 10:0

71 Josip Zeba 9:0

68 Domenic Mitterer 8:0

63 Claudius Amann 7:0

57 Josip Zeba 6:0

45 Marvin Mahler 5:0

26 Domenic Mitterer 4:0

23 Marvin Mahler 3:0

9 Marvin Mahler 2:0

6 Marvin Mahler 1:0