Austria Lustenau Juniors demontiert Schwarzach/Wolfurt 1c

Details Sonntag, 07. August 2022 07:09

SC Austria Lustenau Juniors kam am ersten Spieltag zu einem 5:1-Sieg gegen SPG Schwarzach/Wolfurt 1c.

Schwarzach/Wolfurt 1c ging durch Justin Salzgeber in der 26. Minute in Führung. Noch in der ersten Halbzeit errang Austria Lustenau Juniors den Ausgleich (40.). Die Pausenführung des Gastgebers fiel knapp aus. Austria Lustenau Jrs. stellte mit dem 2:1 in der 47. Minute die Weichen auf Sieg. Für das 3:1 von SC Austria Lustenau Juniors zeichnete James Mutunga verantwortlich (50.). Mit dem 4:1 schien die Partie bereits in der 54. Minute mit Austria Lustenau Jrs. einen sicheren Sieger zu haben. Pascal Grabher baute den Vorsprung von SC Austria Lustenau Juniors in der 76. Minute aus. Am Ende feierte Austria Lustenau Jrs. einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen SPG Schwarzach/Wolfurt 1c kam Austria Lustenau Juniors zu einem verdienten Sieg.

5. Landesklasse Oberland: SC Austria Lustenau Juniors – SPG Schwarzach/Wolfurt 1c, 5:1 (2:1)

76 Pascal Grabher 5:1

54 Timo Dragositz 4:1

50 James Mutunga 3:1

47 Roni Heidegger 2:1

40 Roni Heidegger 1:1

26 Justin Salzgeber 0:1