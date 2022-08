Sieg für FC Beschling im ersten Ligaspiel

Details Mittwoch, 10. August 2022 07:14

FC Beschling Bettler Äule errang am ersten Spieltag einen 2:1-Sieg gegen SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Beschling bereits in Front. Nico Radikovic markierte in der zweiten Minute die Führung. SC Blau Weiss Dornbirn brachte das Netz in der 22. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Dass Beschling in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Marcel Kohl, der in der 73. Minute zur Stelle war. In den 90 Minuten waren die Gastgeber im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd und fuhren somit einen 2:1-Sieg ein.

Beschling hat das nächste Spiel erst in acht Wochen, am 01.10.2022 gegen Peter Dach FC Koblach 1b. Das nächste Spiel von SC Blau Weiss Dornbirn findet in drei Wochen statt, wenn man am 27.08.2022 FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b empfängt.

5. Landesklasse Oberland: FC Beschling Bettler Äule – SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd, 2:1 (1:1)

73 Marcel Kohl 2:1

22 Furkan Loek 1:1

2 Nico Radikovic 1:0