Traumstart für FC Lustenau 1c

Details Montag, 22. August 2022 07:24

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich FC Lustenau 1c und FC Nüziders 1b mit dem Endstand von 7:0.

Dominik Amann trug sich in der 39. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit einem Tor Vorsprung für FC Lustenau 1c ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Eine starke Leistung zeigte Amann, der sich mit einem Doppelpack für das Heimteam beim Trainer empfahl (49./65.). Nüziders 1b wurde deutlich abgehängt, als FC Lustenau 1c auf 4:0 erhöhte (73.). FC Lustenau 1c schraubte das Ergebnis in der 76. Minute mit dem 5:0 in die Höhe. FC Lustenau 1c gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (90.). Letztlich feierte FC Lustenau 1c gegen Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die Abschlusstabelle führte FC Lustenau 1c in der vergangenen Saison mit 32 Punkten auf dem sechsten Platz auf. FC Lustenau 1c machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang vier.

Aus insgesamt 22 Matches holte FC Nüziders 1b in der letzten Spielzeit 42 Punkte und stand damit schlussendlich auf Platz drei. Mit einem Sieg und einer Niederlage weist der Gast eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Nüziders 1b im Mittelfeld der Tabelle.

Das nächste Spiel von FC Lustenau 1c findet in vier Wochen statt, wenn man am 17.09.2022 SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd empfängt. Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b tritt das nächste Mal in fünf Wochen, am 24.09.2022, bei SC Blau Weiss Dornbirn an.

5. Landesklasse Oberland: FC Lustenau 1c – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b, 7:0 (1:0)

90 Hakan Oener 7:0

78 Dominik Amann 6:0

76 Tobias Kohl 5:0

73 Hakan Oener 4:0

65 Dominik Amann 3:0

49 Dominik Amann 2:0

39 Dominik Amann 1:0