Doppelpack von Demirci ebnet den Weg

Sonntag, 28. August 2022 09:12

Mit einer 2:3-Niederlage hat Rätia Bludenz 1b auch das dritte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt.

SC Blau Weiss Dornbirn ging durch Altug Demirci in der 39. Minute in Führung. Das Heimteam führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Tolga Izgi ließ sich in der 54. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b. Julian Mirkovic brachte dem Schlusslicht nach 60 Minuten die 2:1-Führung. SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd gelang mithilfe von Rätia Bludenz 1b der Ausgleich, als Ali Samet Cadirli das Leder in das eigene Tor lenkte (78.). Mit dem 3:2 sicherte Demirci SC Blau Weiss Dornbirn nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (82.). Am Schluss siegte SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b.

Nach diesem Erfolg steht SC Blau Weiss Dornbirn auf dem fünften Platz der 5. Landesklasse Oberland. SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert.

Neben Rätia Bludenz 1b gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte der Gast hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

SC Blau Weiss Dornbirn gibt am Samstag seine Visitenkarte bei SPG Schwarzach/Wolfurt 1c ab. FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 10.09.2022 gegen Schwarzach/Wolfurt 1c.

5. Landesklasse Oberland: SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd – FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b, 3:2 (1:0)

82 Altug Demirci 3:2

78 Eigentor durch Ali Samet Cadirli 2:2

60 Julian Mirkovic 1:2

54 Tolga Izgi 1:1

39 Altug Demirci 1:0